Бернардески покинет «Фиорентину» только ради «Интера» или «Челси»

Нападающий «Фиорентины» Федерико Бернардески готов покинуть клуб из Флоренции только ради перехода в «Интер» или «Челси».

23-летний игрок в данный момент рассматривает новый контракт с «фиалками» на сумму 2,7 миллиона евро в год, который не будет включать в себя фиксированную сумму выкупа форварда. По информации источника, «Челси» готов предложить итальянцу в два раза больше.

В свою очередь «Интер» также хочет заполучить Бернардески на пару с нападающим «Сассуоло» Доменико Берарди. «Нерадзурри» таким образом хотят сформировать итальянский костяк в команде.

В нынешнем сезоне Бернардески принял участие в 37-ми матчах, записав на свой счет 13 голов и пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 24 миллиона евро.