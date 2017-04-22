Моуринью намерен вернуть Кина в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Бернли» Майкл Кин в летнее трансферное окно может перейти в «Манчестер Юнайтед». Воспитанника «красных дьяволов» в клуб желает вернуть главный тренер команды Жозе Моуринью.

По информации Eurospot, португальский специалист намерен заполучить футболиста, так как недоволен частыми травмами Фила Джонса и Криса Смоллинга.

Напомним, что Кин покинул «МЮ» при Луи ван Гаале. Манкунианцы имеют право обратного выкупа 24-летнего игрока.

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