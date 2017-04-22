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    Моуринью намерен вернуть Кина в «Манчестер Юнайтед»

    Защитник «Бернли» Майкл Кин в летнее трансферное окно может перейти в «Манчестер Юнайтед». Воспитанника «красных дьяволов» в клуб желает вернуть главный тренер команды Жозе Моуринью.

    По информации Eurospot, португальский специалист намерен заполучить футболиста, так как недоволен частыми травмами Фила Джонса и Криса Смоллинга.

    Напомним, что Кин покинул «МЮ» при Луи ван Гаале. Манкунианцы имеют право обратного выкупа 24-летнего игрока.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    22.04.2017 11:20
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +39

      xsdm 22 апреля 2017, 11:37

      Прочитав заголовок все конечно же подумали про Роя Кина)

      3
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      ...
      Рейтинг: +24

      _HiTi_MaN_ > xsdm 22 апреля 2017, 11:55

      Эт точно!)

      0
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