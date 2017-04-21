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    Лаказетт рискует пропустить полуфинал Лиги Европы

    Форвард «Лиона» Александр Ляказетт травмировался в матче 1/4 финала Лиги Европы с «Бешикташем» (1:2, по пенальти – 7:6) и может не сыграть в полуфинальной игре против «Аякса».

    Как сообщает Le Figaro, главный тренер французского клуба Бруно Женезио подтвердил наличие травмы подколенного сухожилия у игрока. Таким образом, Ляказетт, скорее всего, не сыграет в ближайших матчах чемпионата Франции против «Монако» и «Анжера». Под большим вопросом и участие француза в первой игре с «Аяксом». Первый полуфинал Лиги Европы состоится 3 мая.

    В нынешнем сезоне на счету Ляказетта 40 матчей и 31 забитый гол.

    Источник: Le Figaro

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    21.04.2017 22:21
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