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    Пауревич: «Забей я пенальти, игра пошла бы по-другому»

    Полузащитник «Уфы» Иван Пауревич, не забивший пенальти в матче 24-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:2), подвел итоги игры. По мнению футболиста, игроки уфимской команды провели хороший матч.

    – В первом тайме нам было очень сложно. ЦСКА прессинговал, мы тоже, но у армейцев было несколько моментов, а у нас один. Хорошо начали второй тайм, в котором я не забил пенальти. Если бы я реализовал 11-метровый, игра пошла бы по-другому. «Уфа» показала хороший футбол, но проиграла.
    Мы уже не в первый раз в подобном стиле проигрываем ЦСКА, когда играем хорошо на протяжении 60 – 70 минут. Мы не забиваем, а они на опыте реализуют свои моменты.

    – Как готовились к одиннадцатиметровому удару?

    – Я собирался пробить в левый угол, но Акинфеев прочитал. Я сам вызвался пробить, но не забил.

    «Уфа» находится на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 33 очка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.04.2017 21:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6979

      1bear 22 апреля 2017, 12:34

      ...подвел команду...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 22 апреля 2017, 00:35

      Надо было забивать!!!

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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 апреля 2017, 22:15

      Вот еблан...

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