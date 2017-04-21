Пауревич: «Забей я пенальти, игра пошла бы по-другому»

Полузащитник «Уфы» Иван Пауревич, не забивший пенальти в матче 24-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:2), подвел итоги игры. По мнению футболиста, игроки уфимской команды провели хороший матч.

– В первом тайме нам было очень сложно. ЦСКА прессинговал, мы тоже, но у армейцев было несколько моментов, а у нас один. Хорошо начали второй тайм, в котором я не забил пенальти. Если бы я реализовал 11-метровый, игра пошла бы по-другому. «Уфа» показала хороший футбол, но проиграла.

Мы уже не в первый раз в подобном стиле проигрываем ЦСКА, когда играем хорошо на протяжении 60 – 70 минут. Мы не забиваем, а они на опыте реализуют свои моменты.

– Как готовились к одиннадцатиметровому удару?

– Я собирался пробить в левый угол, но Акинфеев прочитал. Я сам вызвался пробить, но не забил.

«Уфа» находится на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 33 очка.