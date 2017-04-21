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    В Испании предполагают, что жеребьевка Лиги чемпионов могла быть спланирована

    Испанская газета AS предположила, что жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов могла быть cпланирована заранее.

    Издание отметило тот факт, что бывший нападающий «Ливерпуля» Иан Раш, который принимал участие в жеребьевке, не перемешал шары перед определением соперника «Реала», и достал шар с «Атлетико».

    Согласно источнику, это было сделано целенаправленно, так как в УЕФА решили избежать возможности очередного финала Лиги чемпионов между клубами из Мадрида, которые за последние три года дважды встречались в решающем матче турнира.

    Источник: AS

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    21.04.2017 17:36
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 22 апреля 2017, 11:53

      Все возможно!!!!! Испанский финал наверное многим не интересен

      0
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 21 апреля 2017, 22:55

      Ну, тут одно из двух. Если седой мужчина так ловко орудует пальцами, то УЕФА в надёжных руках! Но уж если источник так мастерски раскрыл заговор, то будущее футбола обнадёживает. Хотя, есть ещё и третье: хорош искать чёрную кошку в тёмной комнате, выходи и играй в футбол, а не в детектив.

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 21 апреля 2017, 21:44

      парни уефа просто зарабатывает бабло, уверен, им просто выгодно чтобы реал выиграл 2 раз ЛЧ!!! будьте уверенны реал таки выиграет это ЛЧ!

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 21 апреля 2017, 18:59

      Хреновому танцору............!

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 апреля 2017, 18:52

      лично мне видится финал Реал-Ювентус и кто выиграет большой вопрос особенно к судьям

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 апреля 2017, 18:50

      Пусть радуются что хоть одна команда из Испании будет в финале, а могло бы быть так что в финале сыграли бы Монако и Ювентус

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > russkiisergei 21 апреля 2017, 18:56

      а ты казел? или малчишка с грязной ж-опой

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 21 апреля 2017, 18:41

      Да нормально взвесили,чего они?По мне отличный ПФ,а Финал и того стоящий!)

      1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 21 апреля 2017, 18:36

      Нужны конкретные факты, Это лишь догадки

      -1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 21 апреля 2017, 18:35

      А откуда он мог знать, в каких шарах Атлетико и Реал . . . он медиум или телепат, видит шары на сквозь???
      А ваще обидно, что Монако на Юве попал, я бы на них в финале посмотрел бы, с большим удовольствием.
      Очень хочу чтобы Монако выиграл, а Мбаппе получил MVP

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > adolf165 21 апреля 2017, 20:36

      Мне без разницы, подтасовка или нет, на поле результат подтасовать нельзя, ну разве что тока Кашшаи и Айтекину можно . . . все равно желаю победы Монако, они это заслужили

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > adolf165 21 апреля 2017, 20:36

      раз в 10 лет в ЛЧ, должна побеждать команда, без суперзвезд, команды с просто отличными игроками . . . как это делал Порту

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      Рейтинг: +1381

      marslond 21 апреля 2017, 18:32

      Похоже, что в ЛЕ жеребьевка была спланирована, ведь МЮ и Лион развели, а первые матчи сыграют на выезде.

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