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  • В Испании предполагают, что жеребьевка Лиги чемпионов могла быть спланирована

В Испании предполагают, что жеребьевка Лиги чемпионов могла быть спланирована

21 апреля 2017, 17:36
17

Испанская газета AS предположила, что жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов могла быть cпланирована заранее.

Издание отметило тот факт, что бывший нападающий «Ливерпуля» Иан Раш, который принимал участие в жеребьевке, не перемешал шары перед определением соперника «Реала», и достал шар с «Атлетико».

Согласно источнику, это было сделано целенаправленно, так как в УЕФА решили избежать возможности очередного финала Лиги чемпионов между клубами из Мадрида, которые за последние три года дважды встречались в решающем матче турнира.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: AS
Лига чемпионов Монако Реал Атлетико Ювентус
Комментарии (17)
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Loxxam
1492785748
Новость из разряда - в мире полагают что пришельцы существуют. Не докажешь но все это знают. Уже все знают что футбол это бабосы сам Зепп Блаттер признал что грел шары на жеребьевках (причем делал это на домашнем гриле фото: blattergrill.com)
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polt
1492787255
Что за хрень, уже везде заговоры...
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marslond
1492788731
Похоже, что в ЛЕ жеребьевка была спланирована, ведь МЮ и Лион развели, а первые матчи сыграют на выезде.
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Аристократ Олжик
1492788947
А откуда он мог знать, в каких шарах Атлетико и Реал . . . он медиум или телепат, видит шары на сквозь??? А ваще обидно, что Монако на Юве попал, я бы на них в финале посмотрел бы, с большим удовольствием. Очень хочу чтобы Монако выиграл, а Мбаппе получил MVP
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Д Альбертини
1492788965
Нужны конкретные факты, Это лишь догадки
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Pourport
1492789313
Да нормально взвесили,чего они?По мне отличный ПФ,а Финал и того стоящий!)
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Garrincha58
1492789816
Пусть радуются что хоть одна команда из Испании будет в финале, а могло бы быть так что в финале сыграли бы Монако и Ювентус
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Garrincha58
1492789971
лично мне видится финал Реал-Ювентус и кто выиграет большой вопрос особенно к судьям
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Vratarь
1492804549
Ну, тут одно из двух. Если седой мужчина так ловко орудует пальцами, то УЕФА в надёжных руках! Но уж если источник так мастерски раскрыл заговор, то будущее футбола обнадёживает. Хотя, есть ещё и третье: хорош искать чёрную кошку в тёмной комнате, выходи и играй в футбол, а не в детектив.
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Mahone
1492851232
Все возможно!!!!! Испанский финал наверное многим не интересен
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