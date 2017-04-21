В Испании предполагают, что жеребьевка Лиги чемпионов могла быть спланирована

Испанская газета AS предположила, что жеребьевка 1/2 финала Лиги чемпионов могла быть cпланирована заранее.

Издание отметило тот факт, что бывший нападающий «Ливерпуля» Иан Раш, который принимал участие в жеребьевке, не перемешал шары перед определением соперника «Реала», и достал шар с «Атлетико».

Согласно источнику, это было сделано целенаправленно, так как в УЕФА решили избежать возможности очередного финала Лиги чемпионов между клубами из Мадрида, которые за последние три года дважды встречались в решающем матче турнира.