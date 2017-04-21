«Спартак» зимой хотел купить Мусу, ЦСКА летом может вернуть форварда

«Спартак» в зимнее трансферное окно мог приобрести нападающего «Лестер Сити» Ахмеда Мусу. Сообщается, что нигерийский футболист входил в список возможных приобретений красно-белых, но в клубе остановили свой выбор на Луисе Адриано.

По информации источника, Муса этим летом не прочь вернуться в Россию, так как его дела в Англии складываются не лучшим образом. Не исключается, что форварда может вернуть ЦСКА, за который игрок выступал с 2012 по 2016 год.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Муса записал на свой счет два гола в 20 матчах.

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