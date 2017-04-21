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    «Спартак» зимой хотел купить Мусу, ЦСКА летом может вернуть форварда

    «Спартак» в зимнее трансферное окно мог приобрести нападающего «Лестер Сити» Ахмеда Мусу. Сообщается, что нигерийский футболист входил в список возможных приобретений красно-белых, но в клубе остановили свой выбор на Луисе Адриано.

    По информации источника, Муса этим летом не прочь вернуться в Россию, так как его дела в Англии складываются не лучшим образом. Не исключается, что форварда может вернуть ЦСКА, за который игрок выступал с 2012 по 2016 год.

    В нынешнем розыгрыше АПЛ Муса записал на свой счет два гола в 20 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.04.2017 15:16
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 21 апреля 2017, 20:50

      Нет, не надо нам бывших рысаков-прапорщиков. Это на пользу команде не пойдёт. "Зенит" уже взял Дзюбу и всё сработало. ) Их пример - другим наука.

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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 > Супермачо 21 апреля 2017, 21:15

      А вам его никто и не предлагает. Пользуйтесь в этом сезоне осечками соперников, а в следующем сезоне будем поглядеть. Правда ещё и этот не завершён, но положа руку на сердце стоит признать, что он за вами.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 апреля 2017, 17:34

      Хороший игрок)))

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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 21 апреля 2017, 16:50

      Лестер назад уплаченную сумму за заднескамеечника сдерет, не такой богатый клуб. А откеда у лошадей деньги?

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 21 апреля 2017, 16:32

      Ну за пятеру можно купить и назад.

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 21 апреля 2017, 16:20

      Все кто уезжает из ЦСКА,не получается играть в Европе,лучший вариант оставаться в РОсии,здесь и платят и выкладываться не надо

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      Рейтинг: +5179

      Каратель 21 апреля 2017, 15:49

      а сколько было разговоров по поводу мусы...а он там лавки полирует,да кофе носит

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      Рейтинг: +122

      Zarandar_52 21 апреля 2017, 15:48

      автору надо писать книгу анекдотов)

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      Рейтинг: +800

      forward33 21 апреля 2017, 15:42

      Что-то из области фантастики)))

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      Рейтинг: +581

      Чеба 21 апреля 2017, 15:33

      ГОН!

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