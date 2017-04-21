Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Спартак» зимой хотел купить Мусу, ЦСКА летом может вернуть форварда

«Спартак» зимой хотел купить Мусу, ЦСКА летом может вернуть форварда

21 апреля 2017, 15:16
10

«Спартак» в зимнее трансферное окно мог приобрести нападающего «Лестер Сити» Ахмеда Мусу. Сообщается, что нигерийский футболист входил в список возможных приобретений красно-белых, но в клубе остановили свой выбор на Луисе Адриано.

По информации источника, Муса этим летом не прочь вернуться в Россию, так как его дела в Англии складываются не лучшим образом. Не исключается, что форварда может вернуть ЦСКА, за который игрок выступал с 2012 по 2016 год.

В нынешнем розыгрыше АПЛ Муса записал на свой счет два гола в 20 матчах.

Фантазиста: угадай события Эль Класико и выиграй призы от «Темпл Бар»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Трансферы Лестер ЦСКА Спартак Муса Ахмед
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Чеба
1492777997
ГОН!
Ответить
forward33
1492778578
Что-то из области фантастики)))
Ответить
Zarandar_52
1492778888
автору надо писать книгу анекдотов)
Ответить
Каратель помойников
1492778954
а сколько было разговоров по поводу мусы...а он там лавки полирует,да кофе носит
Ответить
Mahone
1492780840
Все кто уезжает из ЦСКА,не получается играть в Европе,лучший вариант оставаться в РОсии,здесь и платят и выкладываться не надо
Ответить
Kulimen
1492781530
Ну за пятеру можно купить и назад.
Ответить
paracetamol
1492782652
Лестер назад уплаченную сумму за заднескамеечника сдерет, не такой богатый клуб. А откеда у лошадей деньги?
Ответить
a-rakhmatov
1492785282
Хороший игрок)))
Ответить
Супермачо
1492797046
Нет, не надо нам бывших рысаков-прапорщиков. Это на пользу команде не пойдёт. "Зенит" уже взял Дзюбу и всё сработало. ) Их пример - другим наука.
Ответить
Главные новости
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
4
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
5
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
3
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
3
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
2
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
5
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
5
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Реакция Канчельскиса на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
12:56
1
«Црвена Звезда» продаст Тикнизяна в 4 раза дороже, чем купила его у «Локомотива» год назад
12:31
10
Все новости
Все новости
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
5
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
5
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
10
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
12
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
15
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
2
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
4
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
1
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:37
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:35
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
7
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
3
Игрока «Зенита» заподозрили в лишнем весе
09:47
3
Кириченко сформулировал проблему ЦСКА
09:33
Глава РПЛ определил, кто сейчас лицо лиги
09:25
3
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
1
Радимов двумя словами описал ближайшего соперника России
08:29
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
4
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
08:13
1
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+