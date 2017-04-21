Толстых, Газзаев и Лев Лещенко вошли в общественно-экспертный совет «Динамо»

20 апреля состоялось первое заседание общественно-экспертного совета московского «Динамо».

Сообщается, что совет был создан в целях развития «Динамо» и популяризации его бренда, демократических принципов функционирования футбольного клуба, для достижения согласованных решений по наиболее важным вопросам экономического и социального развития бело-голубых.

В состав совета вошли: Сергей Степашин, Георгий Веренич, Валерий Драганов, Андрей Перегудов, Михаил Эскиндаров, Николай Толстых, Валерий Газзаев, Лев Лещенко и Алексей Смертин.