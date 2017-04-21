Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Толстых, Газзаев и Лев Лещенко вошли в общественно-экспертный совет «Динамо»

    20 апреля состоялось первое заседание общественно-экспертного совета московского «Динамо».

    Сообщается, что совет был создан в целях развития «Динамо» и популяризации его бренда, демократических принципов функционирования футбольного клуба, для достижения согласованных решений по наиболее важным вопросам экономического и социального развития бело-голубых.

    В состав совета вошли: Сергей Степашин, Георгий Веренич, Валерий Драганов, Андрей Перегудов, Михаил Эскиндаров, Николай Толстых, Валерий Газзаев, Лев Лещенко и Алексей Смертин.

    Источник: ФК «Динамо»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.04.2017 12:13
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +53

      GARIK-Al 23 апреля 2017, 05:15

      Советов же не хватает, хе-хе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36

      Diman0083 21 апреля 2017, 13:21

      Куда столько экспертов? Лучше игрока хорошего купить, на те деньги, что им на зарплату выделено

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11