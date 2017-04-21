Фернандес ждет непростой матч с «Уфой»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес признался, что не ждет легкой прогулки в матче 24-го тура российской Премьер-лиги против «Уфы». Он отметил надежную игру оборонительной линии соперника.

«Нас ожидает очень непростой поединок. «Уфа» идет в верхней части таблицы, и особенно непросто играть у них дома. Они, как и мы, мало пропускают, хорошо действуют в обороне и отборе мяча. Так что нам будет очень тяжело», – сказал Фернандес.

Матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Уфа» – ЦСКА состоится в пятницу, 21 апреля, в 17:00 по московскому времени.