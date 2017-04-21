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    Фернандес ждет непростой матч с «Уфой»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес признался, что не ждет легкой прогулки в матче 24-го тура российской Премьер-лиги против «Уфы». Он отметил надежную игру оборонительной линии соперника.

    «Нас ожидает очень непростой поединок. «Уфа» идет в верхней части таблицы, и особенно непросто играть у них дома. Они, как и мы, мало пропускают, хорошо действуют в обороне и отборе мяча. Так что нам будет очень тяжело», – сказал Фернандес.

    Матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Уфа» – ЦСКА состоится в пятницу, 21 апреля, в 17:00 по московскому времени.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    21.04.2017 11:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 21 апреля 2017, 13:28

      Марио, вернулся в состав Дзага, есть теперь кому пасы раздавать и принимать. Поиграйте на Витю, ну он просто обязан забить в этом матче.
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