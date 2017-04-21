В «Оренбурге» готовы продлить контракт с Евдокимовым

Руководство «Оренбурга» рассчитывает продлить контракт с главным тренером команды Робертом Евдокимовым. Нынешнее соглашение специалиста рассчитано до конца текущего сезона.

«Если вы знаете историю футбольного клуба «Оренбург», мы такие резкие движения не делаем. Я с 2011 года являюсь президентом клуба и могу точно сказать, что никогда не пойду на такой шаг. К Евдокимову у нас стопроцентное доверие, и об этом знают и главный тренер, и тренерский штаб, и игроки.

Никаких разговоров на эту тему мы не ведем, да и мыслей таких в голове нет; что бы ни случилось, Роберт Геннадьевич с командой до конца. Его контракт истекает в конце сезона. О продлении мы пока не разговаривали, но у нас есть желание продолжить сотрудничество. Однако сейчас мысли об одном – остаться», – рассказал президент «Оренбурга» Василий Столыпин.

После 23 туров «Оренбург» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице российской Премьер-лиги.