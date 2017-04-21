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    Самедов: «Расслабленность в концовке чемпионата наказуема»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов считает, что за семь туров до завершения российского чемпионата не стоит расслабляться. По его словам, она может привести к потере очков и чемпионского титула.

    – Чувствуется, что в команде дуют на воду, – это Каррера гонит мысли о титуле?

    – Понятно, почему дуют. Все об этом говорят, все отдают себе отчет в важности предстоящий матчей. Ничего мы еще не выиграли.

    – Невозможно представить, как за семь туров можно растерять отрыв в 10 очков.

    – Я не предполагаю. Просто хочу взять титул. А расслабленность наказуема. Мы не имеем на нее права. Каждый матч – как доказательство того, что «Спартак» достоин места, на котором находится.

    – Помните, что вы себе загадали на Новый год?

    – Вариантов немного. Чемпионство. Это моя мечта.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.04.2017 08:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 21 апреля 2017, 18:38

      Хорошее желание Саша на НГ загадал) Пусть сбудется))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +173

      agrmark 21 апреля 2017, 12:51

      Молодец! Мечты сбываются!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +169

      Cuervo 21 апреля 2017, 11:46

      не расслабляйтесь мужики,надо выиграть ЧР

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6618

      maior-60 21 апреля 2017, 09:34

      Всё правильно сказал.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8018

      nik55 21 апреля 2017, 09:12

      нужно играть так как будто задела нет

      3
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 21 апреля 2017, 08:58

      Надо ЦСКА не проиграть и всё - дело в шляпе.

      2
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