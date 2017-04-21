Самедов: «Расслабленность в концовке чемпионата наказуема»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов считает, что за семь туров до завершения российского чемпионата не стоит расслабляться. По его словам, она может привести к потере очков и чемпионского титула.

– Чувствуется, что в команде дуют на воду, – это Каррера гонит мысли о титуле?

– Понятно, почему дуют. Все об этом говорят, все отдают себе отчет в важности предстоящий матчей. Ничего мы еще не выиграли.

– Невозможно представить, как за семь туров можно растерять отрыв в 10 очков.

– Я не предполагаю. Просто хочу взять титул. А расслабленность наказуема. Мы не имеем на нее права. Каждый матч – как доказательство того, что «Спартак» достоин места, на котором находится.

– Помните, что вы себе загадали на Новый год?

– Вариантов немного. Чемпионство. Это моя мечта.