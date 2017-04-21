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    Игонин: «Зенит» свой резерв полностью не использует»

    Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин сравнил шансы клуба из Санкт-Петербурга с ЦСКА в борьбе за более высокое место. По его словам, в более выигрышном положении сейчас находятся футболисты из северной столицы.

    – Думаете, команда может надломиться психологически?

    – По идее все надо начинать сначала. Придется по-новому себя мотивировать. И с психологией у «Зенита» наблюдаются проблемы. Если их решить, то можно побороться за вторую путевку в Лигу чемпионов.

    – А как же более легкий календарь?

    – На бумаге календарь, наверное, полегче. Но «Зенит» часто теряет очки с середняками и клубами из нижней части таблицы. Так что это нельзя считать 100-процентным аргументом. Вот состав у «Зенита» сильнее. Вернулся в строй Данни, а у ЦСКА дисквалифицирован Еременко – огромная потеря. Но скажется ли это в итоге в борьбе за второе место?

    – Более длинная скамейка питерцев разве не скажет веского слова в концовке?

    – Да, скамейка длиннее. Но почему, например, нужно держать на лавке Шатова? Он ведь доказал свою состоятельность в матче со «Спартаком». То есть свой резерв мы в полной мере не используем.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.04.2017 07:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2269

      dyema 21 апреля 2017, 09:17

      Резерв в головах, вот там и надо навести порядок, а у Луческу похоже не получается.

      1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 21 апреля 2017, 08:52

      Зенит вообще резерв не использует. Исключение - Лунёв.

      1
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 21 апреля 2017, 08:29

      Не Зенит, а цыган выставляет всякое барахло.

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