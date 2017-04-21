Игонин: «Зенит» свой резерв полностью не использует»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Игонин сравнил шансы клуба из Санкт-Петербурга с ЦСКА в борьбе за более высокое место. По его словам, в более выигрышном положении сейчас находятся футболисты из северной столицы.

– Думаете, команда может надломиться психологически?

– По идее все надо начинать сначала. Придется по-новому себя мотивировать. И с психологией у «Зенита» наблюдаются проблемы. Если их решить, то можно побороться за вторую путевку в Лигу чемпионов.

– А как же более легкий календарь?

– На бумаге календарь, наверное, полегче. Но «Зенит» часто теряет очки с середняками и клубами из нижней части таблицы. Так что это нельзя считать 100-процентным аргументом. Вот состав у «Зенита» сильнее. Вернулся в строй Данни, а у ЦСКА дисквалифицирован Еременко – огромная потеря. Но скажется ли это в итоге в борьбе за второе место?

– Более длинная скамейка питерцев разве не скажет веского слова в концовке?

– Да, скамейка длиннее. Но почему, например, нужно держать на лавке Шатова? Он ведь доказал свою состоятельность в матче со «Спартаком». То есть свой резерв мы в полной мере не используем.