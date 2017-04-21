Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью 10-й раз вышел в полуфинал еврокубка, сравнявшись с Фергюсоном и Трапаттони

    «Манчестер Юнайтед» обыграл «Андерлехт» со счетом 2:1 в 1/4 финала Лиги Европы и вышел в полуфинал турнира.

    Для главного тренера английского клуба Жозе Моуринью выход в полуфинал еврокубка стал 10-м за 21 год тренерской карьеры. Португалец сравнялся по данному показателю с экс-тренером «красных дьяволов» сэром Алексом Фергюсоном и Джованни Трапаттони, работавшим с «Миланом», «Интером», «Баварей», «Ювентусом», «Фиорентиной» и «Бенфикой».

    Жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы состоится в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.04.2017 01:07
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 21 апреля 2017, 05:05

      красавчик )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +98

      qw3rty33 21 апреля 2017, 02:53

      победа заслуженная

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5846

      AtticusFinch 21 апреля 2017, 02:51

      Как быстро летит время....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 21 апреля 2017, 01:31

      молодец
      .

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11