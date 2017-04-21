Моуринью 10-й раз вышел в полуфинал еврокубка, сравнявшись с Фергюсоном и Трапаттони

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Андерлехт» со счетом 2:1 в 1/4 финала Лиги Европы и вышел в полуфинал турнира.

Для главного тренера английского клуба Жозе Моуринью выход в полуфинал еврокубка стал 10-м за 21 год тренерской карьеры. Португалец сравнялся по данному показателю с экс-тренером «красных дьяволов» сэром Алексом Фергюсоном и Джованни Трапаттони, работавшим с «Миланом», «Интером», «Баварей», «Ювентусом», «Фиорентиной» и «Бенфикой».

Жеребьевка полуфиналов Лиги чемпионов и Лиги Европы состоится в 14:00 по московскому времени.