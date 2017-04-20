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  • Бышовец: «Смолов через «Эвертон» будет стремиться попасть в «Челси», «МЮ», «Арсенал»

Бышовец: «Смолов через «Эвертон» будет стремиться попасть в «Челси», «МЮ», «Арсенал»

20 апреля 2017, 16:19
21

Известный российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о возможном переезде нападающего «Краснодара» Федора Смолова в английскую Премьер-лигу. Напомним, ранее появилась информация, что в услугах форварда заинтересован «Эвертон».

«Английский чемпионат – это большое испытание для любого игрока. По большому счету, кроме Канчельскиса и Смертина, из наших футболистов в Англии себя никто не реализовал. Федору Смолову будет непросто адаптироваться в Премьер-лиге. Он очень талантливый нападающий, но по сути смог заиграть только в «Краснодаре». «Эвертон» — команда сильная, но не является лидером. Смолов будет стремиться через «Эвертон» попасть в «Челси», «Манчестер Юнайтед» или «Арсенал». Посмотрим, получится ли у него для начала переехать в Англию», – сказал специалист.

Смолов на данный момент является лучшим бомбардиром РФПЛ, имея в своем активе 13 голов.

Смолов, Промес и еще пять игроков РФПЛ, которые зажгут в Европе

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Эвертон Краснодар Смолов Федор Бышовец Анатолий
Комментарии (21)
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Atom2020
1492694506
Кончит так же бесславно, как Павлюченко ...
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guron88
1492695209
Оставайся в Краснодаре!
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Baggio1986
1492695394
Павлюченко не был забивным форвардом,сыграл он за Тоттенхем прилично и забивал,бесславно там сыграл Билялетдинов,а Павлюченко до сих пор любят и помнят фанаты шпор!
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Alex3920486
1492696187
Я думаю,что стоит...Федя нормальный чел.
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sergun-kuk
1492698119
Дай Бог чтобы у него все сложилось!!! А то надоело смотреть как бесславно заканчиваются зарубежные вояжи наших "звуздулек" !!!
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elizaveta-285
1492698438
Удачи тебе, Федор - главное не останавливайся в росте мастерства! Верь в себя и все получится!!!
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filosof sparty
1492701520
И не забывайте, что Фёдор отлично владеет английским языком, а это огромное подспорье!!!
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Mahone
1492702095
Поздновато!!!!!!,В СПАРТАК давай
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zenit2012
1492703134
Удачи Федор! Она ему там понадобится... это не РФПЛ.
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Kulimen
1492707647
Аршавин охереет от таких слов.
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