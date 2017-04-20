Бышовец: «Смолов через «Эвертон» будет стремиться попасть в «Челси», «МЮ», «Арсенал»

Известный российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о возможном переезде нападающего «Краснодара» Федора Смолова в английскую Премьер-лигу. Напомним, ранее появилась информация, что в услугах форварда заинтересован «Эвертон».

«Английский чемпионат – это большое испытание для любого игрока. По большому счету, кроме Канчельскиса и Смертина, из наших футболистов в Англии себя никто не реализовал. Федору Смолову будет непросто адаптироваться в Премьер-лиге. Он очень талантливый нападающий, но по сути смог заиграть только в «Краснодаре». «Эвертон» — команда сильная, но не является лидером. Смолов будет стремиться через «Эвертон» попасть в «Челси», «Манчестер Юнайтед» или «Арсенал». Посмотрим, получится ли у него для начала переехать в Англию», – сказал специалист.

Смолов на данный момент является лучшим бомбардиром РФПЛ, имея в своем активе 13 голов.

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