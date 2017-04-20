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    Бышовец: «Смолов через «Эвертон» будет стремиться попасть в «Челси», «МЮ», «Арсенал»

    Известный российский тренер Анатолий Бышовец поделился мнением о возможном переезде нападающего «Краснодара» Федора Смолова в английскую Премьер-лигу. Напомним, ранее появилась информация, что в услугах форварда заинтересован «Эвертон».

    «Английский чемпионат – это большое испытание для любого игрока. По большому счету, кроме Канчельскиса и Смертина, из наших футболистов в Англии себя никто не реализовал. Федору Смолову будет непросто адаптироваться в Премьер-лиге. Он очень талантливый нападающий, но по сути смог заиграть только в «Краснодаре». «Эвертон» — команда сильная, но не является лидером. Смолов будет стремиться через «Эвертон» попасть в «Челси», «Манчестер Юнайтед» или «Арсенал». Посмотрим, получится ли у него для начала переехать в Англию», – сказал специалист.

    Смолов на данный момент является лучшим бомбардиром РФПЛ, имея в своем активе 13 голов.

    Смолов, Промес и еще пять игроков РФПЛ, которые зажгут в Европе

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.04.2017 16:19
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 21 апреля 2017, 07:44

      Давай Федя, скамейка тебя там ждет...

      0
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 21 апреля 2017, 00:34

      Даже в Эвертоне будет очень хорошо если в основе

      0
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      Рейтинг: +498

      Поль 20 апреля 2017, 22:09

      Бышовец попутал. Смертин?! не Аршавин?

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 20 апреля 2017, 20:00

      Аршавин охереет от таких слов.

      1
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      Рейтинг: -125

      zenit2012 20 апреля 2017, 18:45

      Удачи Федор! Она ему там понадобится... это не РФПЛ.

      -1
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      Рейтинг: +354

      REDAT 20 апреля 2017, 18:38

      Удачи тебе, Федя!!!!!!!!!!!!Мечты сбываться!!!!!!!!!!!!!Удачи!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 20 апреля 2017, 18:28

      Поздновато!!!!!!,В СПАРТАК давай

      -3
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 20 апреля 2017, 18:18

      И не забывайте, что Фёдор отлично владеет английским языком, а это огромное подспорье!!!

      1
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      Рейтинг: +48

      Антон Конев 20 апреля 2017, 17:59

      ты нам уже не нужен

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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 20 апреля 2017, 17:27

      Удачи тебе, Федор - главное не останавливайся в росте мастерства! Верь в себя и все получится!!!

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