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Слуцкий поменял свое мнение о комментаторской работе

20 апреля 2017, 10:04
12

Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий выступил экспертом на ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ювентусом». После завершения работы на этом матче он признался, что она стоила ему больших потраченных сил.

«Действительно, это стоило мне очень больших сил. Теперь я совсем иначе оцениваю комментаторскую работу и деятельность журналистов в целом», – сказал Слуцкий.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Ювентус» закончился со счетом 0:0. В первой встрече сильнее были итальянцы – 3:0.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Лига чемпионов Барселона Ювентус Слуцкий Леонид
Комментарии (12)
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iuda
1492674906
Лёню не наградили гамбургером
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kykyi
1492677788
Комитет РФС нашел Слуцкого или опять возбудится только через неделю.
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dzhanavar
1492679910
Лично я благодарен Слуцкому,а днем раньше и Карпину за прекрасную работу. Высокопрофессиональную,с уважением к зрителям,без показного трепа... А то слушаешь крик этого козла генича,его "бух" после ударов... и приходиться выключить звук...
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RamonCSKA
1492682188
А он круто комментировал ,реально лучше арустамяна
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DEFENDER114
1492683773
Суть работы футбольного комментатора - зрителю "видеть" и ощущать матч, не глядя в телевизор. Эксперт же дает оценку отдельным эпизодам и тактики/стратегии, в целом. И Карпина и Слуцкого слушать интересно!
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NEON-SM
1492684178
Пусть попробует, справится не хуже остальных то
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Амба Нагорск
1492694664
Первый сухой матч Слуцкого в ЛЧ )
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serglider
1492901596
Эх, чемпиЁны и призеры мусорных чемпионатов... Романцев, Ярцев, Газзаев, Карпин, Слуцкий... Это вы в России гиганты мысли и стратеги глобальных побед. В Европе такое барахло даром никому не нужно...
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