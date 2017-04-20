Слуцкий поменял свое мнение о комментаторской работе

Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий выступил экспертом на ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ювентусом». После завершения работы на этом матче он признался, что она стоила ему больших потраченных сил.

«Действительно, это стоило мне очень больших сил. Теперь я совсем иначе оцениваю комментаторскую работу и деятельность журналистов в целом», – сказал Слуцкий.

Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Ювентус» закончился со счетом 0:0. В первой встрече сильнее были итальянцы – 3:0.