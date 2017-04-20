Слуцкий поменял свое мнение о комментаторской работе

Эх, чемпиЁны и призеры мусорных чемпионатов... Романцев, Ярцев, Газзаев, Карпин, Слуцкий... Это вы в России гиганты мысли и стратеги глобальных побед. В Европе такое барахло даром никому не нужно...
Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий выступил экспертом на ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ювентусом». После завершения работы на этом матче он признался, что она стоила ему больших потраченных сил.
«Действительно, это стоило мне очень больших сил. Теперь я совсем иначе оцениваю комментаторскую работу и деятельность журналистов в целом», – сказал Слуцкий.
Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Ювентус» закончился со счетом 0:0. В первой встрече сильнее были итальянцы – 3:0.
полная реплика о том, как Слуцкому дался комментаторский дебют, – в пятничной Афише. 19:35 на @MatchTV. ну и обсудим, как он справился.) pic.twitter.com/svha65KFVu— ZhuraWell (@TimZhur) 20 апреля 2017 г.