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    Слуцкий поменял свое мнение о комментаторской работе

    Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий выступил экспертом на ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ювентусом». После завершения работы на этом матче он признался, что она стоила ему больших потраченных сил.

    «Действительно, это стоило мне очень больших сил. Теперь я совсем иначе оцениваю комментаторскую работу и деятельность журналистов в целом», – сказал Слуцкий.

    Ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов «Барселона» – «Ювентус» закончился со счетом 0:0. В первой встрече сильнее были итальянцы – 3:0.

    Источник: Twitter

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    20.04.2017 10:04
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2389

      serglider 23 апреля 2017, 01:53

      Эх, чемпиЁны и призеры мусорных чемпионатов... Романцев, Ярцев, Газзаев, Карпин, Слуцкий... Это вы в России гиганты мысли и стратеги глобальных побед. В Европе такое барахло даром никому не нужно...

      0
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 20 апреля 2017, 16:24

      Первый сухой матч Слуцкого в ЛЧ )

      6
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 20 апреля 2017, 13:29

      Пусть попробует, справится не хуже остальных то

      1
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 20 апреля 2017, 13:22

      Суть работы футбольного комментатора - зрителю "видеть" и ощущать матч, не глядя в телевизор. Эксперт же дает оценку отдельным эпизодам и тактики/стратегии, в целом.
      И Карпина и Слуцкого слушать интересно!

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      Рейтинг: +245

      Тамхар > DEFENDER114 21 апреля 2017, 13:26

      Ни первого не слушаю - переключаю -, ни второго слушать не буду. Везде должны работать профессионалы. Кухарки должны быть у плиты, а не управлять государством.

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > Тамхар 21 апреля 2017, 15:43

      В работе «Удержат ли большевики государственную власть?» (написанной в конце сентября — начале октября 1917 г.) Ленин заявляет: «Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели».
      Автор упоминает кухарку и чернорабочего, чтобы подчеркнуть примитивизм мышления его тогдашних оппонентов (именно так и представлявших себе советскую власть — как власть «кухарок»). Однако далее он пишет: «Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, т. е. к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту»

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      Рейтинг: +245

      Тамхар > kotmyshka 23 апреля 2017, 16:41

      Доверяю и проверять даже не стану. Спасибо за пояснения. Но идея все же остается - привести кухарок и чернорабочих к управлению, пусть и после обучения (насколько основательного?). Так Карпина/Слуцкого, наверное, наспех обучили/обучат и вперед! Это мне не нравится. Что же до первоисточника, так сказать, то идеи его автора обсуждать не стану. Результат ведь важен, а он известен. Плоховато, выходит, учили разнорабочих и кухарок.

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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > Тамхар 23 апреля 2017, 17:00

      Страну развалили потомки этих кухарок, ставшие "элитой" (внуки и правнуки). Это мое личное мнение. У других оно может отличаться и я не претендую на истину в конечной инстанции.

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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 20 апреля 2017, 12:56

      А он круто комментировал ,реально лучше арустамяна

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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 20 апреля 2017, 12:18

      Лично я благодарен Слуцкому,а днем раньше и Карпину за прекрасную работу. Высокопрофессиональную,с уважением к зрителям,без показного трепа... А то слушаешь крик этого козла генича,его "бух" после ударов... и приходиться выключить звук...

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 20 апреля 2017, 11:43

      Комитет РФС нашел Слуцкого или опять возбудится только через неделю.

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda 20 апреля 2017, 10:55

      Лёню не наградили гамбургером

      0
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