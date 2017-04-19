Суарес, Месси, Неймар – в атаке «Барселоны» на матч против «Ювентуса»

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Ювентуса» на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Барселона»: Тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Роберто, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Неймар, Месси, Суарес.

«Ювентус»: Буффон, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Сандро, Хедира, Пьянич, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы