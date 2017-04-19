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    Суарес, Месси, Неймар – в атаке «Барселоны» на матч против «Ювентуса»

    Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Ювентуса» на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов.

    «Барселона»: Тер Штеген, Альба, Пике, Умтити, Роберто, Ракитич, Бускетс, Иньеста, Неймар, Месси, Суарес.

    «Ювентус»: Буффон, Алвес, Бонуччи, Кьеллини, Сандро, Хедира, Пьянич, Куадрадо, Дибала, Манджукич, Игуаин.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Камп Ноу» и начнется в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: Twitter

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    19.04.2017 21:02
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 19 апреля 2017, 22:45

      Да с такой игрой на вряд ли пройдем дальше, игроки уставшие что ли, как черепахи некоторые ((

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      Рейтинг: +15

      Narushitel_ 19 апреля 2017, 21:26

      Барса выиграет 4-0 дубль месси.. и вопросы к арбитру

      0
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 19 апреля 2017, 21:11

      Согласен...Мощнейшая тройка !!! Но и у Ювы - лучшая оборона в мире!!! Вот и столкнутся....Я поставил на ничью, хоть и считаю Месси гением !!!

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 19 апреля 2017, 21:08

      У Ювентуса состав выглядит помощнее, даже не будут перестраиваться под более защитный вариант, это конечно радует, будет война

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