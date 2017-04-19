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    Источник: четыре клуба АПЛ заинтересованы в приобретении Марио Фернандеса

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес может продолжить карьеру в Англии. По информации источника, в услугах 26-летнего россиянина заинтересованы «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Сток Сити».

    Сообщается, что за переход футболиста один из потенциальных покупателей готов заплатить армейцам 18 миллионов евро, а самому игроку предложить зарплату в размере 4 миллионов фунтов стерлингов в год.

    В нынешнем сезоне Фернандес провел за ЦСКА в РФПЛ 23 матча, в которых отметился двумя результативными передачами.

    Источник: ФАН

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    19.04.2017 19:33
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 апреля 2017, 16:54

      сток сити здесь особняком...

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 20 апреля 2017, 12:55

      только если на 4 ляма поведется, и будет полировать скамейку, и может забыть про сборную России, за которую так сильно стремиться играть, ну посмотрим...

      0
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 19 апреля 2017, 20:42

      Зря гражданство сменил) может за Бразильцев бы попылил)

      1
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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 19 апреля 2017, 20:33

      Такая коняра нужна самим...вон пускай кутепова берут:)

      6
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      Рейтинг: +148

      P10NER > De_Frenki 19 апреля 2017, 20:48

      вот и х.й сосет сборная потому что клубы говнороссийского чемпионата не отпускают игроков в европпу!!!!

      0
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      Рейтинг: +466

      De_Frenki > P10NER 19 апреля 2017, 20:52

      кутепова отдаем же - почему не отпускаем....

      1
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      Рейтинг: +370

      splint1989 19 апреля 2017, 20:32

      Из этих 4-х клубов он только в Стоке будет к месту, а в других врятли заиграет и скорее будет второй Жирков...

      -1
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      Рейтинг: +370

      splint1989 > splint1989 19 апреля 2017, 20:33

      Хотя буду рад его переходу и в Челси и в Манчестер, все таки игрок сборной России)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 19 апреля 2017, 20:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Так и не чему не научились ( Ну нельзя у коней покупать, они тут же сдуваются!

      -4
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 19 апреля 2017, 19:55

      Такие как Марио самим нужны)))Набабкина не желаете?)

      4
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      Рейтинг: +24996

      bset 19 апреля 2017, 19:54

      Обещал все время играть в России. Вот интересно, поедет ли...

      3
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 19 апреля 2017, 19:40

      За какие подвиги?

      0
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      Рейтинг: +10

      Mr. Tony Stark > Бриг 19 апреля 2017, 19:42

      В чемпе лучший правый бек

      4
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      Рейтинг: +2283

      Бриг > Mr. Tony Stark 19 апреля 2017, 19:44

      Но 18 миллионов евро!

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      Рейтинг: +10

      Mr. Tony Stark > Бриг 19 апреля 2017, 19:59

      Родной, его стартовая цена 15

      1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 19 апреля 2017, 19:39

      похоже продадут, а жаль, это не Муса какой-нибудь, это будет реально потеря

      4
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