Источник: четыре клуба АПЛ заинтересованы в приобретении Марио Фернандеса

Защитник ЦСКА Марио Фернандес может продолжить карьеру в Англии. По информации источника, в услугах 26-летнего россиянина заинтересованы «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Сток Сити».

Сообщается, что за переход футболиста один из потенциальных покупателей готов заплатить армейцам 18 миллионов евро, а самому игроку предложить зарплату в размере 4 миллионов фунтов стерлингов в год.

В нынешнем сезоне Фернандес провел за ЦСКА в РФПЛ 23 матча, в которых отметился двумя результативными передачами.