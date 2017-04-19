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  • Источник: четыре клуба АПЛ заинтересованы в приобретении Марио Фернандеса

Источник: четыре клуба АПЛ заинтересованы в приобретении Марио Фернандеса

19 апреля 2017, 19:33
18

Защитник ЦСКА Марио Фернандес может продолжить карьеру в Англии. По информации источника, в услугах 26-летнего россиянина заинтересованы «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Сток Сити».

Сообщается, что за переход футболиста один из потенциальных покупателей готов заплатить армейцам 18 миллионов евро, а самому игроку предложить зарплату в размере 4 миллионов фунтов стерлингов в год.

В нынешнем сезоне Фернандес провел за ЦСКА в РФПЛ 23 матча, в которых отметился двумя результативными передачами.

Источник: ФАН
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Челси Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Сток Сити Фернандес Марио
Комментарии (18)
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Юрий Крутько
1492619935
Это самый сильный правый защитник в РФПЛ,а значит игрок основного состава сборной России.
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Masteralex
1492619944
похоже продадут, а жаль, это не Муса какой-нибудь, это будет реально потеря
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bset
1492620880
Обещал все время играть в России. Вот интересно, поедет ли...
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Cant Stop
1492620909
Такие как Марио самим нужны)))Набабкина не желаете?)
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ufos73
1492622026
Так и не чему не научились ( Ну нельзя у коней покупать, они тут же сдуваются!
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splint1989
1492623124
Из этих 4-х клубов он только в Стоке будет к месту, а в других врятли заиграет и скорее будет второй Жирков...
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De_Frenki
1492623184
Такая коняра нужна самим...вон пускай кутепова берут:)
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juvseriy
1492623745
Зря гражданство сменил) может за Бразильцев бы попылил)
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pegas1276
1492682119
только если на 4 ляма поведется, и будет полировать скамейку, и может забыть про сборную России, за которую так сильно стремиться играть, ну посмотрим...
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84aivengo
1492696453
сток сити здесь особняком...
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