Титов стажировался в «Тосно»

Бывший тренер «Спартака» Егор Титов прошел недельную стажировку в «Тосно». Там специалист готовился к сессии в высшей школе тренеров.

«Я стажировался одну неделю в «Тосно». В клубе работают мои друзья – главный тренер Дмитрий Парфенов и старший тренер Владимир Бесчастных. Мне было проще общаться и работать со знакомыми мне людьми.

Мог совместить поездку и пройти стажировку у ещe одного моего друга – Владислава Радимова в «Зентие-2», но мне нужен был недельный цикл. Всю неделю в «Тосно» я анализировал, записывал и составлял конспекты. К очередной сессии ВШТ я готов», – рассказал Титов.

Ранее 40-летний тренер работал в «Спартаке», но покинул клуб вместе с Дмитрием Аленичевым.