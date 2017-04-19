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    Титов стажировался в «Тосно»

    Бывший тренер «Спартака» Егор Титов прошел недельную стажировку в «Тосно». Там специалист готовился к сессии в высшей школе тренеров.

    «Я стажировался одну неделю в «Тосно». В клубе работают мои друзья – главный тренер Дмитрий Парфенов и старший тренер Владимир Бесчастных. Мне было проще общаться и работать со знакомыми мне людьми.

    Мог совместить поездку и пройти стажировку у ещe одного моего друга – Владислава Радимова в «Зентие-2», но мне нужен был недельный цикл. Всю неделю в «Тосно» я анализировал, записывал и составлял конспекты. К очередной сессии ВШТ я готов», – рассказал Титов.

    Ранее 40-летний тренер работал в «Спартаке», но покинул клуб вместе с Дмитрием Аленичевым.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.04.2017 16:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 19 апреля 2017, 20:13

      Попробуй,думаю будет хорошим тренером!!!!!!! Игрок был умный,техничный!!!!

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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 19 апреля 2017, 17:55

      Куда же Егорка ты тренировать поедешь? из молодых тренеров только у Семака в порядке, остальные долго не задерживаются, даже Карпин смирился

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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 19 апреля 2017, 17:37

      Ну хоть у кого то из представителей двух городов в футбольной среде отношения нормальные)) Взрослые сознательные люди))

      1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > Nevsky_RU 19 апреля 2017, 17:51

      да я думаю, ребята которые играют в сборной из разных команд рфпл, имеют нормальные отношения друг с другом)

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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU > Д Альбертини 19 апреля 2017, 17:57

      Особенно Мамаев с Кокориным))

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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини > Nevsky_RU 19 апреля 2017, 18:15

      это сладкая парочка)))

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