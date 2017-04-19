«Барселона» постарается отыграть отставание в три мяча в матче с «Ювентусом»

В среду, 19 апреля, состоятся очередные ответные матчи четвертьфинала Лиги чемпионов. В одном из них встретятся «Барселона» и «Ювентус». К этой встрече каталонцы подходят с отставанием от туринского клуба в три мяча, но опыт игры против «ПСЖ» на предыдущей стадии турнира подсказывает, что это еще ни о чем не говорит.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Ювентус». Начало в 21:45, не пропустите!

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