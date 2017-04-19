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  • «Барселона» постарается отыграть отставание в три мяча в матче с «Ювентусом»

«Барселона» постарается отыграть отставание в три мяча в матче с «Ювентусом»

19 апреля 2017, 20:50
32

В среду, 19 апреля, состоятся очередные ответные матчи четвертьфинала Лиги чемпионов. В одном из них встретятся «Барселона» и «Ювентус». К этой встрече каталонцы подходят с отставанием от туринского клуба в три мяча, но опыт игры против «ПСЖ» на предыдущей стадии турнира подсказывает, что это еще ни о чем не говорит.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Ювентус». Начало в 21:45, не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Барселона Ювентус
Комментарии (32)
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LokoGoGo
1492583062
вперед, Ювентус! Просто не хочу такого кол-ва испанцев в 1/2
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cska-62
1492585786
Возможно всё, но "Ювентус" не "ПСЖ". Представить, что он упустит преимущество в три мяча, не могу. Не говоря уже о том, что гол, забитый на выезде, даст дополнительное преимущество. А "Барселона" в обороне отнюдь не безгрешна.
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slavko33002
1492586825
Юве сегодня победит.
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Avatar 2
1492587363
Даже если Юве проиграет сегодня она пройдёт дальше
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paracetamol
1492588563
Судью "правильного", и порядок.
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sasha_klub
1492598331
Нет ребята демократы в этот раз не прокатит. Юве это не ПСЖ к воротам жаться не будет, еще и подловят разок а 5 Барса не забьет. От силы парочку может. Короче кури Барса)))))))
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dddolphin
1492609794
Что?! Серьезно?! Вот прям будет пытаться отыграться?! Да неее..не может быть! Барселона шутит. Неужели они не просто мячик покатать хотят?! Кто бы мог подумать, что собираются отыгрываться! Новость, всем новостям новость!
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roman230582
1492625156
ЮВЕ ВПЕРЕД!!
Ответить
САНЁК17
1492631274
В первом тайме у барсуков стимулятор не работает.Судя из Дубая, ему деньги не нужны.Барсуки вам судью не от купить.Людоед только тебе надо успокоиться ,старая жертва вокруг тебя бегает.Тебя могут застрелят.Он может быть приманкой.
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abhvfdtcn
1492633290
девочки, начинаем расчехлять большой потный хуй
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