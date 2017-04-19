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    «Барселона» постарается отыграть отставание в три мяча в матче с «Ювентусом»

    В среду, 19 апреля, состоятся очередные ответные матчи четвертьфинала Лиги чемпионов. В одном из них встретятся «Барселона» и «Ювентус». К этой встрече каталонцы подходят с отставанием от туринского клуба в три мяча, но опыт игры против «ПСЖ» на предыдущей стадии турнира подсказывает, что это еще ни о чем не говорит.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Барселона» – «Ювентус». Начало в 21:45, не пропустите!

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.04.2017 20:50
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn 19 апреля 2017, 23:21

      девочки, начинаем расчехлять большой потный хуй

      1
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      Рейтинг: +1296

      САНЁК17 19 апреля 2017, 22:47

      В первом тайме у барсуков стимулятор не работает.Судя из Дубая, ему деньги не нужны.Барсуки вам судью не от купить.Людоед только тебе надо успокоиться ,старая жертва вокруг тебя бегает.Тебя могут застрелят.Он может быть приманкой.

      2
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      Рейтинг: +617

      nelez 19 апреля 2017, 22:46

      Яхотел бы барса вышел в 2/1финал. Потому что болею за РЕАЛ , и не хочу в полуинале сильных соперников.

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 19 апреля 2017, 22:41

      Уже вряд ли отыграется...

      0
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      Рейтинг: +26

      overlom 19 апреля 2017, 22:35

      Forza Juve!

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 19 апреля 2017, 21:54

      Барселона + поддержка Камп Ноу + решения судьи = Победа.
      Юве надо выстоять, всё же эта команда покрепче за ПСЖ.

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 19 апреля 2017, 21:37

      думаю смогут!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +18968

      zico2205 19 апреля 2017, 21:14

      Итальянцы- не французы...Эти своего не упустят....Ставлю на ничью...

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      Рейтинг: +1573

      roman230582 19 апреля 2017, 21:05

      ЮВЕ ВПЕРЕД!!

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      Рейтинг: +10

      Mr. Tony Stark 19 апреля 2017, 21:01

      Кому тут нужна текстовая трансляция, адекваты смотреть будут по ТВ ну или в инете. Если опять отскочат пойду трахну соседку=)

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      Рейтинг: +10

      Mr. Tony Stark > Паук за ЦСКА 19 апреля 2017, 21:08

      Она моя бывшая

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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > Mr. Tony Stark 19 апреля 2017, 21:16

      А если не отскочат? Тогда что ,соседку траханья лишать? Это несправедливо по отношению к футболу и соседке!

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      Рейтинг: +10

      Mr. Tony Stark > Dominator777 19 апреля 2017, 21:18

      Тогда я грустить буду, скорее всего в клубе бухать=)

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