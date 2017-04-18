Семин: «Надеемся, что в среду Игнатьев приступит к тренировкам в общей группе»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выразил надежду, что хавбек Владислав Игнатьев сможет в среду возобновить тренировки в общей группе. Напомним, 30-летний игрок не принимал участия в последних встречах железнодорожников по причине травмы, полученной в полуфинальном поединке Кубка России с «Уфой» (1:0).

«Мы надеемся, что уже завтра, 19 апреля, Владислав Игнатьев приступит к занятиям в общей группе», – сказал Семин.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ Игнатьев отметился двумя голами и двумя результативными передачами в 11-ти матчах.