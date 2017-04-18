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    Семин: «Надеемся, что в среду Игнатьев приступит к тренировкам в общей группе»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин выразил надежду, что хавбек Владислав Игнатьев сможет в среду возобновить тренировки в общей группе. Напомним, 30-летний игрок не принимал участия в последних встречах железнодорожников по причине травмы, полученной в полуфинальном поединке Кубка России с «Уфой» (1:0).

    «Мы надеемся, что уже завтра, 19 апреля, Владислав Игнатьев приступит к занятиям в общей группе», – сказал Семин.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Игнатьев отметился двумя голами и двумя результативными передачами в 11-ти матчах.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.04.2017 16:13
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