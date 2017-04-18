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Тевес поехал в Диснейленд вместо матча чемпионата Китая

18 апреля 2017, 01:09
5

«Шанхай Шэньхуа» обыграл «Чанчунь Ятай» со счетом 3:2 в матче пятого тура китайской Суперлиги. Нападающий шанхайского клуба Карлос Тевес отсутствовал из-за травмы икроножной мышцы.

В день матча 33-летний аргентинец был замечен в Диснейленде. Фотографии Тевеса в джерси баскетболиста «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса, гуляющего по развлекательному центру в компании семьи, стали одной из главных тем в китайских социальных сетях. Пользователи выражали возмущение поведением самого высокооплачиваемого футболиста мира.

В новом клубе Тевес забил один гол в четырех матчах. «Шанхай Шэньхуа» занимает восьмое место в турнирной таблице Суперлиги.

Форвард перешел в китайский клуб в декабре 2016 года. В феврале сообщалось о том, что футболист разочарован жизнью в Китае.

Источник: Goal.com
Весь мир Шанхай Шэньхуа Тевес Карлос
Комментарии (5)
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тигрик
1492473500
Жесть конкретная. Легкие деньги никого не делали более ответственным чем он был раньше
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Max Urbanov
1492481235
И правильно ) мужчины всегда остаются детьми )
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Axe111
1492485426
дебилом был - дебилом и остался
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Амба Нагорск
1492486977
Жаловался, что все там на него смотрят косо )
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mihail200606
1492494774
Ну он же травмирован был... если его не обязывает контракт присутствовать на всех матчахкоманды, то может хоть куда ехать
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