Тевес поехал в Диснейленд вместо матча чемпионата Китая

«Шанхай Шэньхуа» обыграл «Чанчунь Ятай» со счетом 3:2 в матче пятого тура китайской Суперлиги. Нападающий шанхайского клуба Карлос Тевес отсутствовал из-за травмы икроножной мышцы.

В день матча 33-летний аргентинец был замечен в Диснейленде. Фотографии Тевеса в джерси баскетболиста «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса, гуляющего по развлекательному центру в компании семьи, стали одной из главных тем в китайских социальных сетях. Пользователи выражали возмущение поведением самого высокооплачиваемого футболиста мира.

В новом клубе Тевес забил один гол в четырех матчах. «Шанхай Шэньхуа» занимает восьмое место в турнирной таблице Суперлиги.

Форвард перешел в китайский клуб в декабре 2016 года. В феврале сообщалось о том, что футболист разочарован жизнью в Китае.