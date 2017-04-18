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    Тевес поехал в Диснейленд вместо матча чемпионата Китая

    «Шанхай Шэньхуа» обыграл «Чанчунь Ятай» со счетом 3:2 в матче пятого тура китайской Суперлиги. Нападающий шанхайского клуба Карлос Тевес отсутствовал из-за травмы икроножной мышцы.

    В день матча 33-летний аргентинец был замечен в Диснейленде. Фотографии Тевеса в джерси баскетболиста «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса, гуляющего по развлекательному центру в компании семьи, стали одной из главных тем в китайских социальных сетях. Пользователи выражали возмущение поведением самого высокооплачиваемого футболиста мира.

    В новом клубе Тевес забил один гол в четырех матчах. «Шанхай Шэньхуа» занимает восьмое место в турнирной таблице Суперлиги.

    Форвард перешел в китайский клуб в декабре 2016 года. В феврале сообщалось о том, что футболист разочарован жизнью в Китае.

    Источник: Goal.com

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    18.04.2017 01:09
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 18 апреля 2017, 08:52

      Ну он же травмирован был... если его не обязывает контракт присутствовать на всех матчахкоманды, то может хоть куда ехать

      0
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 18 апреля 2017, 06:42

      Жаловался, что все там на него смотрят косо )

      0
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 18 апреля 2017, 06:17

      дебилом был - дебилом и остался

      0
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 18 апреля 2017, 05:07

      И правильно ) мужчины всегда остаются детьми )

      0
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      Рейтинг: +806

      тигрик 18 апреля 2017, 02:58

      Жесть конкретная. Легкие деньги никого не делали более ответственным чем он был раньше

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