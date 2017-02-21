Источник: Тевес разочарован жизнью в Китае

Нападающий «Шанхай Шеньхуа» Карлос Тевес остался недоволен жизнью в Китае, сообщает Ole. Напомним, 33-летний аргентинец стал игроком клуба из Поднебесной этой зимой и, по неофициальным данным, имеет самую высокую зарплату из футболистов. Его заработок составляет 720 тысяч евро в неделю.

По информации источника, Тевес не может привыкнуть к жизни в Китае, местной еде и привычкам. При этом агент футболиста исключил вариант, согласно которому аргентинец может вернуться в «Бока Хуниорс», цвета которого защищал ранее.