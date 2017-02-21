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    Источник: Тевес разочарован жизнью в Китае

    Нападающий «Шанхай Шеньхуа» Карлос Тевес остался недоволен жизнью в Китае, сообщает Ole. Напомним, 33-летний аргентинец стал игроком клуба из Поднебесной этой зимой и, по неофициальным данным, имеет самую высокую зарплату из футболистов. Его заработок составляет 720 тысяч евро в неделю.

    По информации источника, Тевес не может привыкнуть к жизни в Китае, местной еде и привычкам. При этом агент футболиста исключил вариант, согласно которому аргентинец может вернуться в «Бока Хуниорс», цвета которого защищал ранее.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.02.2017 21:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 21 февраля 2017, 21:56

      Это просто вверх цинизма получать ЗП , которую 90% людей в жизни не заработает и жаловаться...

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    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 21 февраля 2017, 21:49

      Неужели для ТЕВЕСА бабки не главное ?,?!? Уважаю

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