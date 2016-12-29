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    Тевес перешел в «Шанхай Шеньхуа» и стал самым высокооплачиваемым игроком мира

    «Шанхай Шеньхуа» официально объявил о подписании форварда «Бока Хуниорс» Карлоса Тевеса, о чем гласит сообщение на сайте клуба.

    На данный момент подробности соглашения неизвестны.

    Ранее сообщалось, что за сезон аргентинец будет зарабатывать 40 миллионов евро. Если это действительно так, то Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

    «Отказываться нельзя, ведь нужно думать о семье». Почему Месси нужно соглашаться на дикую зарплату в Китае

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.12.2016 06:25
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 29 декабря 2016, 12:18

      Молодцы китайцы, открывают глаза любителям футбола, что спорт это не азарт и любовь к игре, а просто деньги!!! Деньги правят миром. и нет ни какой силы духа, только мани))
      Я б тоже перешел.)))) бабосики то не х..вые)
      А вообще жаль, куда мир идет!! или он давно уже там. хз

      2
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      Рейтинг: +161

      adekvat 29 декабря 2016, 12:05

      Молодец

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 29 декабря 2016, 11:58

      И не надо быть Месси.

      1
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > RedWhiteFans2 29 декабря 2016, 12:09

      Тевес тоже не плох

      0
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      Рейтинг: +193

      Борис23 29 декабря 2016, 11:29

      Китай рулит!

      1
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      Рейтинг: +147

      udavMike 29 декабря 2016, 11:23

      чего Месси то думает? 100 лямов это не хухры-мухры,а жизнь одна,да и не мальчик уже,осталось всего три четыре годика,надо рубить,пока есть такая халява

      2
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      Рейтинг: +156

      Adekvat07 29 декабря 2016, 11:20

      блин заберите меня тоже в китай мячики подавать на бровке

      2
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 29 декабря 2016, 10:19

      Да

      1
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 29 декабря 2016, 08:31

      Скоро наиграются в Китае, а зарплаты платить по прежнему придется и начнутся суды, скандалы и т.д. и т. п.

      0
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      Рейтинг: +379

      Футболозавр Рекс 29 декабря 2016, 08:10

      Китай плохо поступает так в небеса задирая зарплаты... Лучше бы эти деньги вложили бы в бесчеловечные генетические эксперименты и вырастили бы суперфутболиста, Капитана Ногомяч.

      6
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      Рейтинг: +64

      Патриот РФ > Футболозавр Рекс 29 декабря 2016, 11:05

      Зачет

      1
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      Рейтинг: +3660

      АртурZaСМ 29 декабря 2016, 07:59

      Такой шанс срубить бабла выпадает раз в жизни. Молодец! и пох.. на то кто что скажет обеспеченная старость и благополучие детей важнее...

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      Рейтинг: +91

      frickmaster > АртурZaСМ 29 декабря 2016, 09:50

      согласен. не подвернись Китай и Тевес бы нищенствовал

      1
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      Рейтинг: +3660

      АртурZaСМ > frickmaster 29 декабря 2016, 10:34

      Вот скажи мне поиграв в лучших клубах Европы сыграв несколько десятков матчей за сборную АРГЕНТИНЫ ,а не какого-нибудь там Гибралтара, в возрасте когда многие уже заканчивают с футболом получив сорокалямое ежегодное предложение ты бы отказался??? если да то ты был полным дауном...

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      Рейтинг: +91

      frickmaster > АртурZaСМ 30 декабря 2016, 09:43

      я лишь подчеркнул с тонкой, еле уловимой иронией, что и ему и его детям и так есть на что жить) расслабься

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      Рейтинг: +3660

      АртурZaСМ > frickmaster 30 декабря 2016, 12:24

      Я твою тонкую иронию уловил посему и последовал ответ на твой коммент...

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      Рейтинг: +91

      frickmaster > АртурZaСМ 31 декабря 2016, 07:48

      вот и хорошо)

      1
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