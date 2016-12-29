Тевес перешел в «Шанхай Шеньхуа» и стал самым высокооплачиваемым игроком мира

«Шанхай Шеньхуа» официально объявил о подписании форварда «Бока Хуниорс» Карлоса Тевеса, о чем гласит сообщение на сайте клуба.

На данный момент подробности соглашения неизвестны.

Ранее сообщалось, что за сезон аргентинец будет зарабатывать 40 миллионов евро. Если это действительно так, то Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

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