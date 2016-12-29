Тевес перешел в «Шанхай Шеньхуа» и стал самым высокооплачиваемым игроком мира

Молодцы китайцы, открывают глаза любителям футбола, что спорт это не азарт и любовь к игре, а просто деньги!!! Деньги правят миром. и нет ни какой силы духа, только мани))
Я б тоже перешел.)))) бабосики то не х..вые)
А вообще жаль, куда мир идет!! или он давно уже там. хз
«Шанхай Шеньхуа» официально объявил о подписании форварда «Бока Хуниорс» Карлоса Тевеса, о чем гласит сообщение на сайте клуба.
На данный момент подробности соглашения неизвестны.
Ранее сообщалось, что за сезон аргентинец будет зарабатывать 40 миллионов евро. Если это действительно так, то Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире.
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