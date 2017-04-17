АПЛ. «Арсенал» обыграл «Мидлсбро», одержав первую гостевую победу за пять матчей

«Арсенал» добился победы со счетом 2:1 над «Мидлсбро» в игре 33-го тура чемпионата Англии. В составе хозяев отличился Альваро Негредо, у гостей забили Алексис Санчес и Месут Озил.

Команда Арсена Венгера набрала 57 очков и вышла на шестую строчку. Подопечные Стива Агнью по-прежнему занимают 19-ю позицию.

Англия. Премьер-лига. 33-й тур

Мидлсбро — Арсенал — 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 — Санчес, 42; 1:1 — Негредо, 50; 1:2 — Озил, 71.

Предупреждения: Лидбиттер, 7 – Окслэд-Чэмберлен, 4; Габриэль, 43.

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