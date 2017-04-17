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    Фабрегас хочет зарабатывать в «Милане» более 4,5 миллиона

    «Милан» достиг устной договоренности с полузащитником «Челси» Сеском Фабрегасом о его переходе в стан «россонери» в летнее трансферное окно.

    При этом сообщается, что миланцы пока не согласовали ни сумму перехода с синими, ни условия личного контракта с самим игроком. По некоторым данным, лондонцы готовы отпустить испанца за 25 миллионов евро, а сам он просит зарплату в размере 4,5 миллиона евро плюс различные бонусы.

    В текущем сезоне Фабрегас принял участие в 30-ти встречах, записав на свой счет шесть голов и 10 результативных передач.

    Источник: Football Italia

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    17.04.2017 18:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +32

      milanium 18 апреля 2017, 09:21

      фабрегас нужный, полезный игрок

      0
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 17 апреля 2017, 20:48

      Боюсь даже подумать сколько хочет получать Шурка Кокорин

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