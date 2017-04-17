Фабрегас хочет зарабатывать в «Милане» более 4,5 миллиона

«Милан» достиг устной договоренности с полузащитником «Челси» Сеском Фабрегасом о его переходе в стан «россонери» в летнее трансферное окно.

При этом сообщается, что миланцы пока не согласовали ни сумму перехода с синими, ни условия личного контракта с самим игроком. По некоторым данным, лондонцы готовы отпустить испанца за 25 миллионов евро, а сам он просит зарплату в размере 4,5 миллиона евро плюс различные бонусы.

В текущем сезоне Фабрегас принял участие в 30-ти встречах, записав на свой счет шесть голов и 10 результативных передач.