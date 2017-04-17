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  • Мирзоян считает, что в матче с «Зенитом» «Спартак» сыграл в традициях лучших европейских команд

Мирзоян считает, что в матче с «Зенитом» «Спартак» сыграл в традициях лучших европейских команд

17 апреля 2017, 13:40
23

Экс-защитник «Спартака», а ныне советник президента РФС Александр Мирзоян считает, что игра красно-белых в матче 23-го тура РФПЛ с «Зенитом» (2:1) соответствовала лучшим традициям европейского футбола. При этом он выразил некоторое сожаление по поводу нереализованных моментов подопечными Массимо Карреры.

«Спартак» вчера сыграл в лучших традициях европейского футбола, лучших европейских команд, особенно, первый тайм. Организация атаки, правильный выбор позиции, игра один в один – тактически здорово. И главное – настрой и движение, которое было у команды, давало простор «Спартаку», а «Зениту» не давало раскрыться и владеть мячом.

Безусловно, были нереализованные моменты, но они были и у «Зенита», например, когда Дзюба пробил. Конечно, хотелось бы, чтобы моменты «Спартака» превращались в голы, например, когда Самедов здорово сыграл или Мельгарехо. Хотелось бы, чтобы все эти мячи влетали в ворота, но футбол тем и прекрасен, что непредсказуем. Моменты, которые создавались, говорят об агрессии в игре «Спартака» в атаке, мы лишний раз убеждаемся, что когда держишь игроков обороны в напряжении, они ошибаются. Но раз мяч не пошел в ворота, значит, было немного неправильно исполнено», – сказал Мирзоян.

После 23-х туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая ближайших преследователей ЦСКА и «Зенит» на 10 и 11 очков соответственно.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Комментарии (23)
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swot1205
1492425690
Шикарный матч. Особенно для нас
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vladimir-7
1492426743
Ну началась африканская чума свиней.
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momwig_
1492427774
Ну уж так и лучших... Лучшие бы в первом тайме столько не растранжирили и второй превратился бы в формалность. Премущество нужно воплощать, это и есть признак лучших. Квинси красава, но ведь штук 5 моментов не возникло только потому что он не видел голевых моментов и не отдал на свободное место, сам идя на защитников и втыкаясь в них. да, если бы прошло хотя бы раз, была бы песня, но он - пока не Месси... ну и в обороне - кусок второго тайма - как подменили. Вместо даже обозначения прессинга - следование параллельным курсом сопенику или его пасу. Реально страшно стало - мы просто перестали мешать Зениту, тогда и гол случился. Будт они сами поближе к лучшим образцам - за то же время раскатали бы в армянский лаваш. Так что - лучшие образцы - они потому и лучшие, что не полчаса и даже не час. А матч, а за ним - другой, третий... хотя от спадов никто не засрахован - но это другая история. Хорошо ещё, что после пропущенного гола собрались и больше соответствовали.
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Казак88
1492428417
Единственно не понял кто бесполезнее, Кокорин или Попов
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Мары
1492428481
Хорошо уже то, что атакуют, а не в обороне сидят как мустанги.Создают моменты, что тоже не мало важно.Не плохо в центре комбинируют и на подступах.Радует , что удерживают мяч с продвижением вперёд.Этому по ходу Массимо научил за что ему низкий поклон. Ну а дальше ни чего европейского не вижу. Ребров не плохой вратарь, но не выдающийся.Оборона тоже лишний раз не выручит.Вывод: Гранды нас бить будут.И крепко.Оборону нужно усиливать.
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ttter
1492428687
Хороший матч и результат.
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agrmark
1492428979
Спартак-Чемпион!
Ответить
Lokoboy1000
1492431019
Зенит - не чемпион
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a-rakhmatov
1492433935
Плохо сыграл Зенит, а пищевик играл в свою традиционную игру)))
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filosof sparty
1492439302
Мне, честно говоря, первый матч больше понравился, несмотря на результат... Здесь Зенит был совсем никакой, и мы играли чересчур прагматично, по счёту, соответственно интенсивность была ниже
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