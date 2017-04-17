Мирзоян считает, что в матче с «Зенитом» «Спартак» сыграл в традициях лучших европейских команд

Экс-защитник «Спартака», а ныне советник президента РФС Александр Мирзоян считает, что игра красно-белых в матче 23-го тура РФПЛ с «Зенитом» (2:1) соответствовала лучшим традициям европейского футбола. При этом он выразил некоторое сожаление по поводу нереализованных моментов подопечными Массимо Карреры.

«Спартак» вчера сыграл в лучших традициях европейского футбола, лучших европейских команд, особенно, первый тайм. Организация атаки, правильный выбор позиции, игра один в один – тактически здорово. И главное – настрой и движение, которое было у команды, давало простор «Спартаку», а «Зениту» не давало раскрыться и владеть мячом.

Безусловно, были нереализованные моменты, но они были и у «Зенита», например, когда Дзюба пробил. Конечно, хотелось бы, чтобы моменты «Спартака» превращались в голы, например, когда Самедов здорово сыграл или Мельгарехо. Хотелось бы, чтобы все эти мячи влетали в ворота, но футбол тем и прекрасен, что непредсказуем. Моменты, которые создавались, говорят об агрессии в игре «Спартака» в атаке, мы лишний раз убеждаемся, что когда держишь игроков обороны в напряжении, они ошибаются. Но раз мяч не пошел в ворота, значит, было немного неправильно исполнено», – сказал Мирзоян.

После 23-х туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая ближайших преследователей ЦСКА и «Зенит» на 10 и 11 очков соответственно.