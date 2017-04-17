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    Мирзоян считает, что в матче с «Зенитом» «Спартак» сыграл в традициях лучших европейских команд

    Экс-защитник «Спартака», а ныне советник президента РФС Александр Мирзоян считает, что игра красно-белых в матче 23-го тура РФПЛ с «Зенитом» (2:1) соответствовала лучшим традициям европейского футбола. При этом он выразил некоторое сожаление по поводу нереализованных моментов подопечными Массимо Карреры.

    «Спартак» вчера сыграл в лучших традициях европейского футбола, лучших европейских команд, особенно, первый тайм. Организация атаки, правильный выбор позиции, игра один в один – тактически здорово. И главное – настрой и движение, которое было у команды, давало простор «Спартаку», а «Зениту» не давало раскрыться и владеть мячом.

    Безусловно, были нереализованные моменты, но они были и у «Зенита», например, когда Дзюба пробил. Конечно, хотелось бы, чтобы моменты «Спартака» превращались в голы, например, когда Самедов здорово сыграл или Мельгарехо. Хотелось бы, чтобы все эти мячи влетали в ворота, но футбол тем и прекрасен, что непредсказуем. Моменты, которые создавались, говорят об агрессии в игре «Спартака» в атаке, мы лишний раз убеждаемся, что когда держишь игроков обороны в напряжении, они ошибаются. Но раз мяч не пошел в ворота, значит, было немного неправильно исполнено», – сказал Мирзоян.

    После 23-х туров «Спартак» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, опережая ближайших преследователей ЦСКА и «Зенит» на 10 и 11 очков соответственно.

    Источник: Р-Спорт

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    17.04.2017 13:40
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +675

      vladimir63 17 апреля 2017, 22:47

      вы знаете может для вас это в диковинку но так всегда - если одна команда играет плохо то другая играет лучше ! когда то зенит играл хорошо а спартак играл плохо ! сейчас наоборот ! команда выигрывающая чемпионат играет лучше остальных !

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 17 апреля 2017, 18:40

      Думаю видно будет в группе Лиги Чемпионов

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 17 апреля 2017, 17:43

      Мы просто обыграли "расстроенных" бомжей,
      Не надо никого возвеличивать,
      Победа конечно дорожей,
      Ведь и очки приятно обналичивать.

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 17 апреля 2017, 17:28

      Мне, честно говоря, первый матч больше понравился, несмотря на результат... Здесь Зенит был совсем никакой, и мы играли чересчур прагматично, по счёту, соответственно интенсивность была ниже

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 17 апреля 2017, 15:58

      Плохо сыграл Зенит, а пищевик играл в свою традиционную игру)))

      -1
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      Рейтинг: +800

      forward33 17 апреля 2017, 15:37

      Спартак сыграл чётко и прагматично. Было видно, что у москвичей горели глаза, мотивация была выше и желание победить, хотя странно, потому что Зени победа нужна была как воздух.....

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      Рейтинг: +528

      Burunduk > forward33 17 апреля 2017, 16:25

      Предположу, что Зенитовцы сливают тренера. У Шатова был отличный момент, Кокорин играл как всегда ужасно и второй гол вина его и Данни. Играть надо, а не права качать и ходить по полю. Спартак молодцы!!!

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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 17 апреля 2017, 15:34

      В первом тайме Спартак всем понравился, ну может и в концовке матча ничего, а вот минут 20 второго тайма тревожно. Была бы команда посильее, счёт мог бы и другой

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      Рейтинг: +21

      Lokoboy1000 17 апреля 2017, 15:10

      Зенит - не чемпион

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      Рейтинг: +3795

      serppion 17 апреля 2017, 15:05

      Мирзоян правильно отметил первый тайм. А во втором Спартак был обычным Спартаком. Блеснет, погаснет. Классные команды показывают класс все игровое время. Да, еще там пижонов типа Мельгарехо не держат.

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      Рейтинг: +439

      сасас 17 апреля 2017, 14:56

      Да просто Зенит сыграл не в лучших румынских традициях

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