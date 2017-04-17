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    Куртуа получил травму, снимаясь в рекламе НБА

    Голкипер «Челси» Тибо Куртуа пропустил из-за травмы игру 33-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед», в котором его команда потерпела поражение со счетом 0:2. Ранее сообщалось, что повреждение было получено на тренировке. Но позже стало известно, что бельгийский вратарь получил травму голеностопа во время съемок рекламного ролика для НБА. Куртуа играл в баскетбол на тренировочной площадке «Челси» вместе с одноклубниками и получил повреждение, неудачно приземлившись на ногу.

    Следующий матч «Челси» предстоит провести с «Тоттенхэмом» в рамках полуфинала Кубка Англии. С большой долей вероятности Куртуа пропустит и эту встречу.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    17.04.2017 10:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 17 апреля 2017, 16:08

      Все равно бы Куртуа нас не спас бы вчера . . .

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      Рейтинг: +66

      Gr1goRush 17 апреля 2017, 14:38

      По головке его, я думаю, не погладили

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 17 апреля 2017, 11:12

      Потеря серьёзная

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