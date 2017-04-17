Куртуа получил травму, снимаясь в рекламе НБА

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа пропустил из-за травмы игру 33-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед», в котором его команда потерпела поражение со счетом 0:2. Ранее сообщалось, что повреждение было получено на тренировке. Но позже стало известно, что бельгийский вратарь получил травму голеностопа во время съемок рекламного ролика для НБА. Куртуа играл в баскетбол на тренировочной площадке «Челси» вместе с одноклубниками и получил повреждение, неудачно приземлившись на ногу.

Следующий матч «Челси» предстоит провести с «Тоттенхэмом» в рамках полуфинала Кубка Англии. С большой долей вероятности Куртуа пропустит и эту встречу.