Харт может перейти в «МЮ» или «Челси»

Голкипер «Торино» Джо Харт, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», летом может вернуться в английскую Премьер-лигу. В его услугах заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Такой переход может состояться, если «Юнайтед» расстанутся с Давидом Де Хеа или лондонцы – с Тибо Куртуа соответственно. Оба голкипера связаны слухами с переходом в «Реал».

Также известно, что «Торино» рассчитывает продлить аренду Харта. Проблема заключается в том, что «Сити» заинтересован только в продаже своего игрока.