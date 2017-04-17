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    Харт может перейти в «МЮ» или «Челси»

    Голкипер «Торино» Джо Харт, права на которого принадлежат «Манчестер Сити», летом может вернуться в английскую Премьер-лигу. В его услугах заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Такой переход может состояться, если «Юнайтед» расстанутся с Давидом Де Хеа или лондонцы – с Тибо Куртуа соответственно. Оба голкипера связаны слухами с переходом в «Реал».

    Также известно, что «Торино» рассчитывает продлить аренду Харта. Проблема заключается в том, что «Сити» заинтересован только в продаже своего игрока.

    Источник: Daily Mail

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    17.04.2017 09:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 17 апреля 2017, 09:21

      Харт уже не торт!

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