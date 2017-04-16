Ильин и Бикфалви выйдут в стартовом составе «Урала» на игру против «Томи»

Стали известны стартовые составы команд на матч 23-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Томью». Напомним, встреча между командами пройдет сегодня в Екатеринбурге и начнется в 15:00 по московскому времени.

«Урал»: Заболотный, Данцев, Кулаков, Динга, Балажиц, Фидлер, Емельянов, Ильин, Димитров, Лунгу, Бикфалви.

«Томь»: Солосин, Митерев, Осипов, Баляйкин, Попов, Большунов, Чуперка, Макурин, Голышев, Соболев, Сасин.

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