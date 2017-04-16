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    Полуяхтов и Мбенгуе сыграют с первых минут матча «Оренбург» – «Терек»

    Тренерские штабы «Оренбурга» и «Терека» объявили стартовые составы на матч 23-го тура РФПЛ. Встреча начнется в 12:30 по московскому времени.

    «Оренбург»: Абакумов, Полуяхтов, Сиваков, Ойеволе, Парняков, Малых, Афонин, Попович, Благо, Григорьев, Дюриш.

    «Терек»: Городов, Уциев, Семенов, Анхель, Плиев, Пирис, Дьембер, Кузяев, Митришев, Грозав, Мбенгуе.

    «Оренбург» после 22 матчей занимает в турнирной таблице 15-е место, «Терек» – пятый.

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    Источник: РПЛ

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    16.04.2017 11:59
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