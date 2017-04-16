Ловчев: «У кого Смолов, тот и сильнее»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев дал оценку уровню игры в матче «Рубина» с «Краснодаром» (0:1). По мнению ветерана, что обе команды не отличаются изобретательностью.

«Рубин» был удручающе скучен. А «Краснодар» — предсказуем. Без Федора Смолова было бы совсем тяжело. Два года его ругали, критиковали, а теперь он самый уверенный и мастеровитый форвард России, который в равной игре может делать результат. Но в воздухе все равно витали вопросы к обоим тренерам: «Что по творчеству? Какую фишку вы придумали, как разнообразили игру команды?». Ответов я не увидел. Понял только, что у кого Смолов, тот и сильнее», — заявил Ловчев.

«Рубин» после 23 матчей занимает 10-е место в турнирной таблице, «Краснодар» – четвертый.