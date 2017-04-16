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    Ловчев: «У кого Смолов, тот и сильнее»

    Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев дал оценку уровню игры в матче «Рубина» с «Краснодаром» (0:1). По мнению ветерана, что обе команды не отличаются изобретательностью.

    «Рубин» был удручающе скучен. А «Краснодар» — предсказуем. Без Федора Смолова было бы совсем тяжело. Два года его ругали, критиковали, а теперь он самый уверенный и мастеровитый форвард России, который в равной игре может делать результат. Но в воздухе все равно витали вопросы к обоим тренерам: «Что по творчеству? Какую фишку вы придумали, как разнообразили игру команды?». Ответов я не увидел. Понял только, что у кого Смолов, тот и сильнее», — заявил Ловчев.

    «Рубин» после 23 матчей занимает 10-е место в турнирной таблице, «Краснодар» – четвертый.

    Источник: «Советский спорт»

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    16.04.2017 11:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +728

      GammiD 16 апреля 2017, 16:17

      Федор красавчик конечно! но и гнобили его не зря, помню он целый год не забивал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 16 апреля 2017, 15:14

      Смолова в Спартак!!!!!!!!!!!!

      1
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      Рейтинг: +125

      Михаил Спартач 16 апреля 2017, 14:05

      А у кого Ловчев, тот ...

      0
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      Рейтинг: +125

      Михаил Спартач > sovok 16 апреля 2017, 22:29

      К Ловчеву, как футболисту вопросов нет. Но как к эксперту...

      0
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      Рейтинг: +14

      Зюпа 16 апреля 2017, 12:30

      А у кого Дзюба, тот красивее и стильнее!

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