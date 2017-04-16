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    Лемос, ранее выступавший в «Рубине», попал в сферу интересов «Эвертона»

    Защитник «Лас-Пальмаса» Маурисио Лемос может продолжить карьеру в Англии. Как сообщается, к 21-летнему уругвайцу, ранее выступавшему за «Рубин», проявляет интерес «Эвертон». Сделка по игроку может составить 25 миллионов фунтов стерлингов.

    Рыночная стоимость игрока оценивается в 4 миллиона евро. Прошлым летом футболист отказался от варианта перехода в «Барселону», стремясь постоянно иметь игровую практику.

    В текущем сезоне Лемос провел в чемпионате Испании 20 матчей, в которых забил пять голов.

    Источник: Tribalfootball

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    16.04.2017 11:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 16 апреля 2017, 11:49

      Рубин жёстко тупанул... удачи парню!

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