Лемос, ранее выступавший в «Рубине», попал в сферу интересов «Эвертона»

Защитник «Лас-Пальмаса» Маурисио Лемос может продолжить карьеру в Англии. Как сообщается, к 21-летнему уругвайцу, ранее выступавшему за «Рубин», проявляет интерес «Эвертон». Сделка по игроку может составить 25 миллионов фунтов стерлингов.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 4 миллиона евро. Прошлым летом футболист отказался от варианта перехода в «Барселону», стремясь постоянно иметь игровую практику.

В текущем сезоне Лемос провел в чемпионате Испании 20 матчей, в которых забил пять голов.