Данни: «На деньги от «Крестовского» можно было бы построить заново всю мою родную Мадейру»

Полузащитник «Зенита» Данни в шутку заявил, что на потраченные на возведение стадиона «Крестовский» деньги можно было бы заново построить родной регион португальца Мадейру.

Напомним, первая игра на новой арене пройдет 22 апреля в рамках 24-го тура РФПЛ против «Урала». Данный стадион также примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

«Действительно, мы посетили «Крестовский». Не хотелось бы сейчас говорить что-то плохое о нем, вспоминать те деньги, которые были потрачены на этот стадион. На мой взгляд, «Крестовский» в целом находится в нормальном состоянии. Но, конечно, надеюсь, что к матчу с «Уралом» 22 апреля он будет готов уже полностью. Мечтаю начать выступления на новой арене с победы. Надеюсь, поле нам все-таки поможет. Когда я побывал на стадионе, то увидел, что газон не в лучшем состоянии. К счастью, время до матча с «Уралом» еще есть.

На строительство «Крестовского» потратили за 10 лет приблизительно миллиард долларов? На эти деньги можно было бы построить заново всю мою родную Мадейру (улыбается). Впрочем, это проблема тех, кто потратил такие деньги на «Крестовский», – сказал Данни.

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