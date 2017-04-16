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    Данни: «На деньги от «Крестовского» можно было бы построить заново всю мою родную Мадейру»

    Полузащитник «Зенита» Данни в шутку заявил, что на потраченные на возведение стадиона «Крестовский» деньги можно было бы заново построить родной регион португальца Мадейру.

    Напомним, первая игра на новой арене пройдет 22 апреля в рамках 24-го тура РФПЛ против «Урала». Данный стадион также примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

    «Действительно, мы посетили «Крестовский». Не хотелось бы сейчас говорить что-то плохое о нем, вспоминать те деньги, которые были потрачены на этот стадион. На мой взгляд, «Крестовский» в целом находится в нормальном состоянии. Но, конечно, надеюсь, что к матчу с «Уралом» 22 апреля он будет готов уже полностью. Мечтаю начать выступления на новой арене с победы. Надеюсь, поле нам все-таки поможет. Когда я побывал на стадионе, то увидел, что газон не в лучшем состоянии. К счастью, время до матча с «Уралом» еще есть.

    На строительство «Крестовского» потратили за 10 лет приблизительно миллиард долларов? На эти деньги можно было бы построить заново всю мою родную Мадейру (улыбается). Впрочем, это проблема тех, кто потратил такие деньги на «Крестовский», – сказал Данни.

    Фантазиста: угадай события принципиального противостояния «Спартака» и «Зенита» и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.04.2017 01:24
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 16 апреля 2017, 12:20

      АЕКи и Замалеки не дадут вам скучать!

      1
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 16 апреля 2017, 11:52

      Лучше бы новые больницы построили,школы,сады,детские дома и больных бы лечили бесплатно. Какая же скотская страна у нас с чиновниками.

      2
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 16 апреля 2017, 10:28

      Данни -не лезь не в свои дела. Пинай мяч и помалкивай.

      -2
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 16 апреля 2017, 10:16

      ... а главное - можно было бы памятник Криштиану отвезти на необитаемый остров.

      1
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      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 16 апреля 2017, 10:03

      Португальцы дебилы, не додумались еще у бабушек и дедушек пенсию отбирать шоб стадион достроить)))))

      -1
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 16 апреля 2017, 09:42

      Мигель, да много чего можно было сделать на эти деньги, газ людям провести, дороги сделать, но в России для людей ничего не делается, кучка уб...в, желающих потешить свое самолюбие, решает что делать и за сколько!!!!

      3
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      Рейтинг: +3136

      m40 16 апреля 2017, 09:27

      Даже игроки Зенита уже не стесняются троллить на эту тему

      3
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 16 апреля 2017, 08:34

      Вибровагина--Арена.

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 16 апреля 2017, 08:26

      просто чиновники воровали деньги а не строили, плохо что никого не расстреляли перед первым матчем на стадионе первуй матвеенку ,алябтева ну а других на посадку пожизненную, а так украл много и купил себе новую воровскую должность... позор стране.....
      а тюлпанова кто-то уронил до смерти , хоть одного ворюгу смерть достала..

      4
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      Рейтинг: +345

      zadira56 16 апреля 2017, 08:22

      На эти деньги можно было вылечить уйму маленьких детишек,которым они столь необходимы...

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