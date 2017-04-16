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  • Данни: «На деньги от «Крестовского» можно было бы построить заново всю мою родную Мадейру»

Данни: «На деньги от «Крестовского» можно было бы построить заново всю мою родную Мадейру»

16 апреля 2017, 01:24
30

Полузащитник «Зенита» Данни в шутку заявил, что на потраченные на возведение стадиона «Крестовский» деньги можно было бы заново построить родной регион португальца Мадейру.

Напомним, первая игра на новой арене пройдет 22 апреля в рамках 24-го тура РФПЛ против «Урала». Данный стадион также примет матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

«Действительно, мы посетили «Крестовский». Не хотелось бы сейчас говорить что-то плохое о нем, вспоминать те деньги, которые были потрачены на этот стадион. На мой взгляд, «Крестовский» в целом находится в нормальном состоянии. Но, конечно, надеюсь, что к матчу с «Уралом» 22 апреля он будет готов уже полностью. Мечтаю начать выступления на новой арене с победы. Надеюсь, поле нам все-таки поможет. Когда я побывал на стадионе, то увидел, что газон не в лучшем состоянии. К счастью, время до матча с «Уралом» еще есть.

На строительство «Крестовского» потратили за 10 лет приблизительно миллиард долларов? На эти деньги можно было бы построить заново всю мою родную Мадейру (улыбается). Впрочем, это проблема тех, кто потратил такие деньги на «Крестовский», – сказал Данни.

Фантазиста: угадай события принципиального противостояния «Спартака» и «Зенита» и выиграй призы от «Темпл Бар»

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Данни
Комментарии (30)
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Dellleone
1492298475
Пол России а если + деньги олимпиады то и всю Россию пристроить за ново !!! А так кое кто себе дач настроил в Тоскана да не только там...
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арейская
1492300643
Ну, чисто на строительство думаю пошла только треть этой суммы, остальные..., в общем хорошая кормушка получилась
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serglider
1492302703
Хороший стадион европейского уровня можно построить за 25-30 лямов, на эти деньги, что вбухали в спортивные "Кресты", можно было построить по отличному стадиону во всех городах миллионниках в России, еще на тренировочные базы деньги бы остались. Теперь вот будем смотреть на этот памятник российской коррупции через экраны телевизоров...
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Дагыстанец
1492303015
Да ну))) почему же Португалия такое беспросветное гамно по сравнению с Россией то? Аааа? отвечай мразь тупая?
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Клим Чугункин.
1492306738
Всю Партугалию мона было купить,вместе с ея стадионами и клубами и ещё кусок Испании прихватить.
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Garrincha58
1492319588
дело не в Крестовском и не в потраченных средствах вот если бы это все было в прок а так деньги на ветер из за ЧМ и все после его окончания эти все стадионы никому и даром не нужны тем более такие огромные вот вчера в Казани на новом стадионе в матче с Краснодаром пришли 1-2 тыс казанцев и спрашивается зачем там нужна команда и такой стадион так же будет в Калининграде и Волгограде Ярославле там нет команд и зрителей раз два и обчелся так на кой все это, у нас в стране 30 проц. жителей за чертой бедности а наше правительство всем помогает а нам пенсионерам шиш с маслом зато доходы Мутко 9 млн только вот не понятно рублей или евро
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zadira56
1492320162
На эти деньги можно было вылечить уйму маленьких детишек,которым они столь необходимы...
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BAIv
1492320364
просто чиновники воровали деньги а не строили, плохо что никого не расстреляли перед первым матчем на стадионе первуй матвеенку ,алябтева ну а других на посадку пожизненную, а так украл много и купил себе новую воровскую должность... позор стране..... а тюлпанова кто-то уронил до смерти , хоть одного ворюгу смерть достала..
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Сильвербой
1492324925
Мигель, да много чего можно было сделать на эти деньги, газ людям провести, дороги сделать, но в России для людей ничего не делается, кучка уб...в, желающих потешить свое самолюбие, решает что делать и за сколько!!!!
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Клим Чугункин.
1492334409
АЕКи и Замалеки не дадут вам скучать!
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