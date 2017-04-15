Созин: «После ничьей с «Ростовом» ЦСКА придется сосредоточиться на борьбе за вторую путевку в Лигу чемпионов»

Футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин, комментируя ничейный результат матча 23-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Ростовом» (0:0) высказал мнение, что армейцы, судя по всему, проиграли «Спартаку» спор за чемпионство и теперь им нужно сосредоточиться на борьбе с «Зенитом» за попадание в Лигу чемпионов.

На данный момент отставание красно-синих от подопечных Массимо Карреры составляет семь очков. Красно-белые завтра примут петербургскую команду, которая отстает от них на восемь баллов.

«Есть много пособий, лекций, теоретических занятий по построению оборонительных действий в футболе. Кто-то хвалит итальянских специалистов, другие ностальгируют по асам советской тренерской школы… На самом деле начинающие тренеры могут пополнить багаж знаний значительно проще. Бросайте свои книжки и внимательно следите за игрой «Ростова»! Каждый матч ростовчан – это бесплатный мастер-класс Курбана Бердыева по игре в обороне.

Правда, у каждой медали есть обратная сторона. Если можно научить четко выполнять тренерские инструкции в обороне, то брать муштрой в атаке невозможно. Для дриблинга, искусной игры в пас и голов требуются импровизация и мастерство. Экспромту научить нельзя! Именно поэтому «Ростов» штампует нулевые ничьи, ведь в атаке нет игроков, которых, как говорится, Бог поцеловал в темечко.

Не нашлось таких игроков и в составе ЦСКА. Да, армейцы владели территорией, имели больше подходов к воротам, били по цели, пытались обострять игру, но против такого организованного «Ростова» этого явно мало. Видимо, в оставшихся матчах сезона ЦСКА придется сосредоточиться на борьбе за вторую путевку в Лигу чемпионов», – сказал Созин.