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  • Созин: «После ничьей с «Ростовом» ЦСКА придется сосредоточиться на борьбе за вторую путевку в Лигу чемпионов»

Созин: «После ничьей с «Ростовом» ЦСКА придется сосредоточиться на борьбе за вторую путевку в Лигу чемпионов»

15 апреля 2017, 18:41
3

Футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин, комментируя ничейный результат матча 23-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Ростовом» (0:0) высказал мнение, что армейцы, судя по всему, проиграли «Спартаку» спор за чемпионство и теперь им нужно сосредоточиться на борьбе с «Зенитом» за попадание в Лигу чемпионов.

На данный момент отставание красно-синих от подопечных Массимо Карреры составляет семь очков. Красно-белые завтра примут петербургскую команду, которая отстает от них на восемь баллов.

«Есть много пособий, лекций, теоретических занятий по построению оборонительных действий в футболе. Кто-то хвалит итальянских специалистов, другие ностальгируют по асам советской тренерской школы… На самом деле начинающие тренеры могут пополнить багаж знаний значительно проще. Бросайте свои книжки и внимательно следите за игрой «Ростова»! Каждый матч ростовчан – это бесплатный мастер-класс Курбана Бердыева по игре в обороне.

Правда, у каждой медали есть обратная сторона. Если можно научить четко выполнять тренерские инструкции в обороне, то брать муштрой в атаке невозможно. Для дриблинга, искусной игры в пас и голов требуются импровизация и мастерство. Экспромту научить нельзя! Именно поэтому «Ростов» штампует нулевые ничьи, ведь в атаке нет игроков, которых, как говорится, Бог поцеловал в темечко.

Не нашлось таких игроков и в составе ЦСКА. Да, армейцы владели территорией, имели больше подходов к воротам, били по цели, пытались обострять игру, но против такого организованного «Ростова» этого явно мало. Видимо, в оставшихся матчах сезона ЦСКА придется сосредоточиться на борьбе за вторую путевку в Лигу чемпионов», – сказал Созин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов
Комментарии (3)
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84aivengo
1492272439
зенит придется выдавливать...
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Dominator777
1492273784
Да, после ухода Думбия, Вагнера Лав, Мусы забивать у армейцев пока некому. Если опередим Зенит, то уже хоть какой-то успех в этом сезоне.
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