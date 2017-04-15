Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Созин: «После ничьей с «Ростовом» ЦСКА придется сосредоточиться на борьбе за вторую путевку в Лигу чемпионов»

    Футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин, комментируя ничейный результат матча 23-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Ростовом» (0:0) высказал мнение, что армейцы, судя по всему, проиграли «Спартаку» спор за чемпионство и теперь им нужно сосредоточиться на борьбе с «Зенитом» за попадание в Лигу чемпионов.

    На данный момент отставание красно-синих от подопечных Массимо Карреры составляет семь очков. Красно-белые завтра примут петербургскую команду, которая отстает от них на восемь баллов.

    «Есть много пособий, лекций, теоретических занятий по построению оборонительных действий в футболе. Кто-то хвалит итальянских специалистов, другие ностальгируют по асам советской тренерской школы… На самом деле начинающие тренеры могут пополнить багаж знаний значительно проще. Бросайте свои книжки и внимательно следите за игрой «Ростова»! Каждый матч ростовчан – это бесплатный мастер-класс Курбана Бердыева по игре в обороне.

    Правда, у каждой медали есть обратная сторона. Если можно научить четко выполнять тренерские инструкции в обороне, то брать муштрой в атаке невозможно. Для дриблинга, искусной игры в пас и голов требуются импровизация и мастерство. Экспромту научить нельзя! Именно поэтому «Ростов» штампует нулевые ничьи, ведь в атаке нет игроков, которых, как говорится, Бог поцеловал в темечко.

    Не нашлось таких игроков и в составе ЦСКА. Да, армейцы владели территорией, имели больше подходов к воротам, били по цели, пытались обострять игру, но против такого организованного «Ростова» этого явно мало. Видимо, в оставшихся матчах сезона ЦСКА придется сосредоточиться на борьбе за вторую путевку в Лигу чемпионов», – сказал Созин.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.04.2017 18:41
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 15 апреля 2017, 19:29

      Да, после ухода Думбия, Вагнера Лав, Мусы забивать у армейцев пока некому. Если опередим Зенит, то уже хоть какой-то успех в этом сезоне.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 15 апреля 2017, 19:07

      зенит придется выдавливать...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4024

      raritet > 84aivengo 15 апреля 2017, 20:16

      у Зенита шанс приподняться

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11