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    Лестьенн и Жонатас сыграют в атаке «Рубина», Смолов – на острие у «Краснодара»

    «Рубин» и «Краснодар» огласили стартовые составы на поединок 23-го тура РФПЛ.

    «Рубин»: Рыжиков, Бауэр, Санчес, Бурлак, Набиуллин, Сонг, М’Вила, Ахметов, Ткачук, Жонатас, Лестьенн.

    «Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Каборе. Перейра, Клаэссон, Смолов.

    Встреча пройдет в Казани на стадионе «Казань-Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.

    Фантазиста: угадай события принципиального противостояния «Спартака» и «Зенита» и выиграй призы от «Темпл Бар»

    Источник: ФК «Рубин»

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    15.04.2017 18:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 15 апреля 2017, 19:37

      Рубин, держись! Нужна хотя бы ничья!С ув.

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 15 апреля 2017, 19:04

      желаю удачи краснодару... поднимайтесь выше

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