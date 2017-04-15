Лестьенн и Жонатас сыграют в атаке «Рубина», Смолов – на острие у «Краснодара»

«Рубин» и «Краснодар» огласили стартовые составы на поединок 23-го тура РФПЛ.

«Рубин»: Рыжиков, Бауэр, Санчес, Бурлак, Набиуллин, Сонг, М’Вила, Ахметов, Ткачук, Жонатас, Лестьенн.

«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Мамаев, Газинский, Петров, Каборе. Перейра, Клаэссон, Смолов.

Встреча пройдет в Казани на стадионе «Казань-Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.

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