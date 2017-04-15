Девич: «Это уже не тот ЦСКА в атаке, что раньше»

Нападающий «Ростова» Марко Девич после матча 23-го тура РФПЛ против ЦСКА заявил, что московский клуб раньше выглядел мощнее в атаке, чем сейчас.

После ничьи «Ростов» расположился на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 33 очка. ЦСКА идет на втором месте.

– А как вам атака армейцев?

– Неплохая. Но это, конечно, не тот ЦСКА, в котором были Еременко, Думбья, Муса, Тошич (когда он в форме). Я играл против них за «Рубин» и по себе знаю, какая мощная была у армейцев атака. А сегодня с этой командой можно спокойно играть и выигрывать. Нынешнюю команду, понятно, тоже нужно уважать. Я не говорю, что ЦСКА сейчас слаб. Но прежний был сильнее. Тогда давление было колоссальное, а с этим ЦСКА можно играть.

– Но в обороне москвичи прибавили?

– Ха, все всегда зависит от нападающего: если он все делает правильно – классно обводит и точно бьет, – то ни один защитник в мире не справится. Обороняться легче, чем атаковать. Ну, а тактика ЦСКА изменилась, это все видят.