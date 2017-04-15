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    Девич: «Это уже не тот ЦСКА в атаке, что раньше»

    Нападающий «Ростова» Марко Девич после матча 23-го тура РФПЛ против ЦСКА заявил, что московский клуб раньше выглядел мощнее в атаке, чем сейчас.

    После ничьи «Ростов» расположился на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 33 очка. ЦСКА идет на втором месте.

    – А как вам атака армейцев?

    – Неплохая. Но это, конечно, не тот ЦСКА, в котором были Еременко, Думбья, Муса, Тошич (когда он в форме). Я играл против них за «Рубин» и по себе знаю, какая мощная была у армейцев атака. А сегодня с этой командой можно спокойно играть и выигрывать. Нынешнюю команду, понятно, тоже нужно уважать. Я не говорю, что ЦСКА сейчас слаб. Но прежний был сильнее. Тогда давление было колоссальное, а с этим ЦСКА можно играть.

    – Но в обороне москвичи прибавили?

    – Ха, все всегда зависит от нападающего: если он все делает правильно – классно обводит и точно бьет, – то ни один защитник в мире не справится. Обороняться легче, чем атаковать. Ну, а тактика ЦСКА изменилась, это все видят.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.04.2017 18:09
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +1191

      ttter 16 апреля 2017, 02:09

      Человек не позорься!5 матчей играете в АНТИФУТБОЛ,а в этом матче проиграли бы еслиб Вам везло меньше.

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      Рейтинг: +1191

      ttter > max74 16 апреля 2017, 11:23

      В чём заключается АНТИФУТБОЛ в матчах Спартака с АЕКом,Кс и Тосно во всех матчах были голы,Спартак не играл грубо и давал играть соперникам.

      0
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      Рейтинг: +1191

      ttter > max74 16 апреля 2017, 14:14

      Я что-то сказал по этому моменту?

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      Рейтинг: +1191

      ttter > max74 16 апреля 2017, 15:09

      Ростов очень хорошо ей пользуется особенно Гацкан.Я прав?

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 апреля 2017, 20:39

      Истину глаголет сын мой.

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 15 апреля 2017, 18:48

      Было бы понятно, если бы Ростов забил....А так слова Девича выглядят двояко как- то... Типа,игра была ровна...

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > семёнычев 15 апреля 2017, 19:05

      ростов двойным автобусом стоял....

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > max74 15 апреля 2017, 19:14

      родной,я смотрел.. а ты видимо с мамой время проводил в этот час....

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > max74 15 апреля 2017, 19:59

      ну ты и загнул,филолог...твои методы мне ни к чему ,"родной".... очечечки сам протирай,ежели нужда будет .. тем более обе три штуки .. вдруг надо будет какая из них..... а мои глаза ясны ,как ум и без твоих натужных умозаключений и жалких советов...

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > max74 15 апреля 2017, 20:02

      аргументируй... мне интересно послушать

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > max74 15 апреля 2017, 20:07

      у тебя ведь мутный ум есть,значит и меня ясный есть

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > max74 15 апреля 2017, 20:08

      смотрел я,братан.. я болельщик армейцев

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