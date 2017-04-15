Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски приступил к тренировкам после травмы плеча, полученной в матче 28-го тура Бундеслиги против дортмундской «Боруссии» (4:1).

«Левандовски чувствует себя отлично», – отметил главный тренер красных Карло Анчелотти.

Стоит отметить, что в ближайшем поединке внутреннего первенства с «Байером» поляк все равно не появится на поле из-за перебора желтых карточек. При этом форвард, по всей вероятности, поможет мюнхенцам в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Напомним, что первый домашний поединок с мадридцами, в котором «Бавария» уступила со счетом 1:2, 28-летний футболист пропустил.

Матч между сливочными и мюнхенцами состоится в Мадриде в среду, 19 апреля.