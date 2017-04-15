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    Левандовски приступил к тренировкам

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски приступил к тренировкам после травмы плеча, полученной в матче 28-го тура Бундеслиги против дортмундской «Боруссии» (4:1).

    «Левандовски чувствует себя отлично», – отметил главный тренер красных Карло Анчелотти.

    Стоит отметить, что в ближайшем поединке внутреннего первенства с «Байером» поляк все равно не появится на поле из-за перебора желтых карточек. При этом форвард, по всей вероятности, поможет мюнхенцам в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов с «Реалом». Напомним, что первый домашний поединок с мадридцами, в котором «Бавария» уступила со счетом 1:2, 28-летний футболист пропустил.

    Матч между сливочными и мюнхенцами состоится в Мадриде в среду, 19 апреля.

    Источник: ФК «Бавария»

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    15.04.2017 13:22
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +147

      Georg 07 rus 15 апреля 2017, 21:03

      Хоть бы помог!!!Вперед Бавария !!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 15 апреля 2017, 14:13

      этот может напихать
      здоровья ему
      .

      2
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