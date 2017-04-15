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    Бубнов: «ЦСКА по силам взломать крепость «Ростова»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Ростовом». По мнению Бубнова, армейцы победят со счетом 1:0.

    «У ЦСКА опустел лазарет – он сможет выставить оптимальный состав. Армейцам очень важно победить, поскольку встречаются «Спартак» и «Зенит». При условии победы над «Ростовом» команда Гончаренко либо приближается к «Спартаку», либо уходит от «Зенита». Мне кажется, что красно-синим по силам взломать крепость «Ростова». С учетом игры команды Гончаренко в Краснодаре полагаю, что у них будет значительно больше шансов забить, чем у «Ростова».

    Главное – ими воспользоваться. В идеале – армейцам нужно забить быстрый гол, чтобы игра раскрылась. С «Ростовом» лучше забивать как можно быстрее, поэтому будет логично, если хозяева полетят с первых минут. Повторюсь, на мой взгляд, ЦСКА выглядит предпочтительнее. Тем более, что у «Ростова» есть потери и он не брал очков у ЦСКА в Москве на протяжении семи матчей», – сказал Бубнов.

    Матч начнется в 14:30 по московскому времени.

    Источник: Sportbox.ru

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    15.04.2017 09:21
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    Комментарии37
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 апреля 2017, 16:27

      Бубен как всегда впустую прогнозировал.

      2
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      ...
      Рейтинг: +94

      _Suu_SCKA_ > Диктор 22 июня 2017, 01:02

      123

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 15 апреля 2017, 13:35

      Ростов забьёт. Думаю, 1:1.

      0
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      Рейтинг: +94

      _Suu_SCKA_ > Измайловский Кочегар 22 июня 2017, 01:02

      1234

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 15 апреля 2017, 13:09

      поставил на землячков

      но думаю что красно-синие кони

      не мытьём так катаньем заберут 3 очка

      скучно не будет, это точно
      .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +94

      _Suu_SCKA_ > Робинзон 22 июня 2017, 01:02

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      1
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 15 апреля 2017, 13:02

      Ну, Не знаю... Ростов взломать - это не Краснодару дурака палкой-раз-в-год-стреляющей забить

      1
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      Рейтинг: +94

      _Suu_SCKA_ > momwig_ 22 июня 2017, 01:02

      123513

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 15 апреля 2017, 12:31

      Бубнову не по силам просто промолчать..

      2
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      Рейтинг: +94

      _Suu_SCKA_ > Таганский 22 июня 2017, 01:02

      2543534

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 15 апреля 2017, 12:14

      Тяжело будет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +94

      _Suu_SCKA_ > С@НЁК. 22 июня 2017, 01:02

      152443413

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 15 апреля 2017, 12:08

      Главное при этом не раскрыться, а то отдача может замучать...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +94

      _Suu_SCKA_ > Аид666 22 июня 2017, 01:02

      345345345

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +286

      Cant Stop 15 апреля 2017, 11:59

      Ростов сегодня опустят от 3-х до 5 ноль

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +94

      _Suu_SCKA_ > Cant Stop 22 июня 2017, 01:02

      3654

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +800

      forward33 15 апреля 2017, 11:57

      С ростовом будет очень, очень сложно. Надеюсь на голевую феерию, а то ростовчане последние 5 матчей скатали в нулевую ничью)))

      0
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      Рейтинг: +94

      _Suu_SCKA_ > forward33 22 июня 2017, 01:03

      8676786786

      0
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      Рейтинг: +3558

      Axe111 15 апреля 2017, 11:47

      Сельмаш -заслуженная победа 0:2

      -2
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