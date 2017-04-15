Бубнов: «ЦСКА по силам взломать крепость «Ростова»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Ростовом». По мнению Бубнова, армейцы победят со счетом 1:0.

«У ЦСКА опустел лазарет – он сможет выставить оптимальный состав. Армейцам очень важно победить, поскольку встречаются «Спартак» и «Зенит». При условии победы над «Ростовом» команда Гончаренко либо приближается к «Спартаку», либо уходит от «Зенита». Мне кажется, что красно-синим по силам взломать крепость «Ростова». С учетом игры команды Гончаренко в Краснодаре полагаю, что у них будет значительно больше шансов забить, чем у «Ростова».

Главное – ими воспользоваться. В идеале – армейцам нужно забить быстрый гол, чтобы игра раскрылась. С «Ростовом» лучше забивать как можно быстрее, поэтому будет логично, если хозяева полетят с первых минут. Повторюсь, на мой взгляд, ЦСКА выглядит предпочтительнее. Тем более, что у «Ростова» есть потери и он не брал очков у ЦСКА в Москве на протяжении семи матчей», – сказал Бубнов.

Матч начнется в 14:30 по московскому времени.