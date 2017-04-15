Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бубнов: «ЦСКА по силам взломать крепость «Ростова»

15 апреля 2017, 09:21
55

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 23-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Ростовом». По мнению Бубнова, армейцы победят со счетом 1:0.

«У ЦСКА опустел лазарет – он сможет выставить оптимальный состав. Армейцам очень важно победить, поскольку встречаются «Спартак» и «Зенит». При условии победы над «Ростовом» команда Гончаренко либо приближается к «Спартаку», либо уходит от «Зенита». Мне кажется, что красно-синим по силам взломать крепость «Ростова». С учетом игры команды Гончаренко в Краснодаре полагаю, что у них будет значительно больше шансов забить, чем у «Ростова».

Главное – ими воспользоваться. В идеале – армейцам нужно забить быстрый гол, чтобы игра раскрылась. С «Ростовом» лучше забивать как можно быстрее, поэтому будет логично, если хозяева полетят с первых минут. Повторюсь, на мой взгляд, ЦСКА выглядит предпочтительнее. Тем более, что у «Ростова» есть потери и он не брал очков у ЦСКА в Москве на протяжении семи матчей», – сказал Бубнов.

Матч начнется в 14:30 по московскому времени.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Ростов Гончаренко Виктор Бубнов Александр
Комментарии (55)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
84aivengo
1492238044
если ростов сам не взломает крепость цска...
Ответить
BART 31rus
1492238190
ЦСКА сегодня добьется победы!!!
Ответить
Диктор
1492239086
Сомневаюсь-у ЦСКА сейчас вообще нет атаки.
Ответить
Dominator777
1492240253
Вероятнее всего в матче будет забито не более 2 голов, надеюсь, что в ворота Ростова.
Ответить
Cant Stop
1492241302
3-0 и полное доминирование! ЦСКА вперед!
Ответить
Cipolino
1492241886
Если судьи не помогут клячЯм,то знатно отсосут у Ростова с конца.
Ответить
Алекс Таранов
1492245512
как минимум 0:1. Ростову выплатили все долги, теперь Ростов будет играть с мотивацией...
Ответить
Axe111
1492246053
Сельмаш -заслуженная победа 0:2
Ответить
Cant Stop
1492246759
Ростов сегодня опустят от 3-х до 5 ноль
Ответить
Диктор
1492262842
Бубен как всегда впустую прогнозировал.
Ответить
Главные новости
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
1
Реакция Канчельскиса на назначение Слуцкого в сборную России по медиафутболу
12:56
1
«Црвена Звезда» продаст Тикнизяна в 4 раза дороже, чем купила его у «Локомотива» год назад
12:31
6
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
12:16
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
6
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
11
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
11:30
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Все новости
Все новости
Даку высказался о дебюте за «Спартак»
12:40
2
«Зенит» объявил об уходе игрока в «Крылья Советов»
12:08
5
Гусев раскрыл клуб, который предлагал ему контракт после ухода из «Динамо»
11:59
2
Мостовой – о потенциальном новичке «Краснодара»: «Фамилия обязывает в «Спартак»!»
11:53
11
Вера прояснил свое будущее в «Локомотиве»
11:40
2
В ЦСКА встали на защиту Баринова: «Так нельзя говорить»
11:17
2
Кириченко сделал заявление о возвращении Бердыева в РПЛ
10:59
Гусев честно ответил, может ли он снова стать помощником главного тренера
10:51
1
Махачкалинское «Динамо» готово продать третьего самого дорогого игрока команды
10:44
1
Где смотреть матч «Балтика» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:39
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Динамо Мх»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:37
Где смотреть матч «Зенит» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 16 августа 2026
10:35
Калиниченко высказался о решении Тимощука и Семака остаться в «Зените» после начала СВО
10:27
7
Икарди предложили еще одному клубу РПЛ
09:53
3
Игрока «Зенита» заподозрили в лишнем весе
09:47
3
Кириченко сформулировал проблему ЦСКА
09:33
Глава РПЛ определил, кто сейчас лицо лиги
09:25
3
Тренер «Галатасарая» попросил быстрее купить Батракова
09:01
1
Радимов двумя словами описал ближайшего соперника России
08:29
Батраков собирает вещи перед вылетом из России
08:18
4
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
08:13
1
Сафонов рассказал, что было самым необычным на его второй свадьбе
01:38
2
«Готов принять ответственность»: в «Локо» нашелся виновный в отсутствии побед
00:51
5
Названа причина скорого увольнения Галактионова из «Локо»
00:45
10
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
00:39
1
Известен главный кандидат на замену Галактионову в «Локо»
00:23
9
Перечислены минусы вратаря «Спартака» Максименко
00:03
Слуцкий спрогнозировал победителя гонки бомбардиров РПЛ
Вчера, 23:51
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+