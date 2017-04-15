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    Куртуа: «Главное для «Челси» – забивать и побеждать. Именно это мы и делаем»

    Голкипер «Челси» Тибо Куртуа в преддверии матча 33-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о шансах на чемпионство лондонского клуба.

    «Я думаю, что команды, стремящиеся догнать нас, испытывают больше давления, чем мы. Им просто необходимо побеждать, чтобы догнать нас. Мы провели отличную серию из «сухих» побед, и, конечно, я расстроен, что сейчас мы пропускаем голы в каждой игре. Но главное для нас – это забивать и побеждать. Именно это мы и делаем», – сказал страж ворот.

    «Челси» возглавляет турнирную таблицу АПЛ, опережая «Тоттенхэм», идущий вторым, на семь очков. Встреча «Манчестер Юнайтед» – «Челси» состоится 16 апреля и начнется в 18:00 по московскому времени.

    Источник: Skysports

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    15.04.2017 08:48
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