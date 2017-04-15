Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мостовой: «В матче «Спартака» и «Зенита» реально будет война!»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отметил важность предстоящего матча 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». Мостовой подчеркнул, что данный поединок будет решающим для обеих команд в нынешнем сезоне.

    «В матче «Спартака» и «Зенита» реально будет война! Считайте, матч за золото для обеих команд. Кто является более опытным полководцем? По крайне мере «Спартак» Карреры не шарахается так, как «Зенит» Луческу – 30 человек, а состава никто не знает, даже главный тренер!

    Возьмет ли Дзюба на себя роль диверсанта в этом матче? Вряд ли. А что он сможет сделать? Если будут прострелы, навесы, то да, он может подключиться. Но ведь и защитники «Спартака» это знают. Основная ударная сила – это Данни, Жулиано, Кокорин. Загадка – в каком составе выйдет «Зенит» после «Анжи». Что касается «Спартака», то отсутствие, например, Луиса Адриано – это вообще не потеря. Что есть, что нет — даже значение придавать не стоит. А вот отсутствие Зе Луиша – это огромная потеря.

    Думаю, что встреча закончится вничью. Хочется, чтобы «Зенит» не подобрался ближе, а если «Спартак» выиграет, то я вообще не представляю, как питерцы будут сокращать отрыв», — сказал Мостовой.

    Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.04.2017 01:50
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11234

      alp 15 апреля 2017, 12:08

      "война" ))))) чо за пафос?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +800

      forward33 15 апреля 2017, 11:58

      Сомневаюсь такое ощущение, что Зенит воюет сам собой, пока одни конфликты внутри коллектива.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +107

      Efenval777 15 апреля 2017, 10:08

      Хз )) не болельщик ни одной из команд, но лично мое мнение...Зенит победит)) не раз команда доказывала что умеет играть когда надо...ту же ЛЕ взять...отыгрывались...переигрывали ....тут будет битва)) ставлю на Зенит) 1-2 ) простите)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 15 апреля 2017, 08:41

      спартак победит 3-1

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      adekvat 15 апреля 2017, 07:33

      Зениту победу интересней концовка будет.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 15 апреля 2017, 07:30

      Нулевая ничейка)) если орбитр опять пенальти ставить не начнет

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +893

      Krics 15 апреля 2017, 07:05

      Ждем красивой игры, адекватного судейства, пусть победит сильнейший!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 15 апреля 2017, 06:51

      Лишь бы не "перегорели" ребятки! А то получится как матч Зенита с ЦСКА!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 15 апреля 2017, 06:01

      Хотелось бы интересной игры и нормального судейства, а то плакать будут долго одни или другие

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -90

      Raider26 15 апреля 2017, 05:42

      Спартак чемпион

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11