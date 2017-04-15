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  • Мостовой: «В матче «Спартака» и «Зенита» реально будет война!»

Мостовой: «В матче «Спартака» и «Зенита» реально будет война!»

15 апреля 2017, 01:50
15

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отметил важность предстоящего матча 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». Мостовой подчеркнул, что данный поединок будет решающим для обеих команд в нынешнем сезоне.

«В матче «Спартака» и «Зенита» реально будет война! Считайте, матч за золото для обеих команд. Кто является более опытным полководцем? По крайне мере «Спартак» Карреры не шарахается так, как «Зенит» Луческу – 30 человек, а состава никто не знает, даже главный тренер!

Возьмет ли Дзюба на себя роль диверсанта в этом матче? Вряд ли. А что он сможет сделать? Если будут прострелы, навесы, то да, он может подключиться. Но ведь и защитники «Спартака» это знают. Основная ударная сила – это Данни, Жулиано, Кокорин. Загадка – в каком составе выйдет «Зенит» после «Анжи». Что касается «Спартака», то отсутствие, например, Луиса Адриано – это вообще не потеря. Что есть, что нет — даже значение придавать не стоит. А вот отсутствие Зе Луиша – это огромная потеря.

Думаю, что встреча закончится вничью. Хочется, чтобы «Зенит» не подобрался ближе, а если «Спартак» выиграет, то я вообще не представляю, как питерцы будут сокращать отрыв», — сказал Мостовой.

Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Мостовой Александр
Комментарии (15)
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TRELL
1492215011
Зенит хорошенько отделает народную командочку;)
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Snerg
1492215329
какой из презерватива диверсант? Порвется при первом шухере
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whitenigger24
1492221105
Матч будет интересным! Адриано действительно не потеря! Без Зе уже не раз играли, так что думаю тоже особо не обломаемся. )))
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Raider26
1492224157
Спартак чемпион
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MURAD F. A.
1492225277
Хотелось бы интересной игры и нормального судейства, а то плакать будут долго одни или другие
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Krics
1492229149
Ждем красивой игры, адекватного судейства, пусть победит сильнейший!
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Д Альбертини
1492230630
Нулевая ничейка)) если орбитр опять пенальти ставить не начнет
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adekvat
1492230782
Зениту победу интересней концовка будет.
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Mahone
1492234888
спартак победит 3-1
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Efenval777
1492240099
Хз )) не болельщик ни одной из команд, но лично мое мнение...Зенит победит)) не раз команда доказывала что умеет играть когда надо...ту же ЛЕ взять...отыгрывались...переигрывали ....тут будет битва)) ставлю на Зенит) 1-2 ) простите)
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