Мостовой: «В матче «Спартака» и «Зенита» реально будет война!»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой отметил важность предстоящего матча 23-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Зенитом». Мостовой подчеркнул, что данный поединок будет решающим для обеих команд в нынешнем сезоне.

«В матче «Спартака» и «Зенита» реально будет война! Считайте, матч за золото для обеих команд. Кто является более опытным полководцем? По крайне мере «Спартак» Карреры не шарахается так, как «Зенит» Луческу – 30 человек, а состава никто не знает, даже главный тренер!

Возьмет ли Дзюба на себя роль диверсанта в этом матче? Вряд ли. А что он сможет сделать? Если будут прострелы, навесы, то да, он может подключиться. Но ведь и защитники «Спартака» это знают. Основная ударная сила – это Данни, Жулиано, Кокорин. Загадка – в каком составе выйдет «Зенит» после «Анжи». Что касается «Спартака», то отсутствие, например, Луиса Адриано – это вообще не потеря. Что есть, что нет — даже значение придавать не стоит. А вот отсутствие Зе Луиша – это огромная потеря.

Думаю, что встреча закончится вничью. Хочется, чтобы «Зенит» не подобрался ближе, а если «Спартак» выиграет, то я вообще не представляю, как питерцы будут сокращать отрыв», — сказал Мостовой.

Напомним, матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 апреля на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 20:00 по московскому времени.