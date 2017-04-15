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    Моуринью хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» Мертенса

    Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, в услугах 29-летнего бельгийца лично заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

    Напомним, ранее сообщалось, что английский клуб предложил футболисту контракт с годовым окладом в 4,7 миллиона евро.

    Действующий контракт игрока с неаполитанцами рассчитан до лета 2018 года, и на данный момент стороны не обсуждали возможность его продления.

    В нынешнем сезоне Мертенс провел за «Наполи» в Серии А 27 матчей, в которых забил 20 голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: Skysports

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    15.04.2017 00:23
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +536

      dolf666 17 апреля 2017, 09:44

      вчера Рэшфорд на позиции центрфорварда (а не слева на фланге) в очередной раз показал, что не нужно лишние деньги на кого-то тратить))

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 15 апреля 2017, 07:40

      Забивала очень нужен.

      0
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 15 апреля 2017, 00:26

      а я хочу видеть в сборной России
      Бердыева
      .

      1
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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder > Робинзон 15 апреля 2017, 00:47

      та ладно ,меси давай:))

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      Рейтинг: +259

      pzdc. > Mr_Murder 15 апреля 2017, 05:17

      Нет, Бердыева лучше.. Одного Месси не хватит, для Месси напарники нужны хорошие, а в сборной кто)

      А Бердыев лучший, в какой команде бы он не был))

      1
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      Рейтинг: +51

      Stream Lost > pzdc. 16 апреля 2017, 01:45

      А чем лучше будут бердыевские условные 0:0 в играх сборной... все равно мимо плейоффа любого турнира...

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