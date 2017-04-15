Моуринью хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» Мертенса

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед». По информации источника, в услугах 29-летнего бельгийца лично заинтересован главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

Напомним, ранее сообщалось, что английский клуб предложил футболисту контракт с годовым окладом в 4,7 миллиона евро.

Действующий контракт игрока с неаполитанцами рассчитан до лета 2018 года, и на данный момент стороны не обсуждали возможность его продления.

В нынешнем сезоне Мертенс провел за «Наполи» в Серии А 27 матчей, в которых забил 20 голов и сделал три результативные передачи.