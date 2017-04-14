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    Стадион «Локомотива» будет окрашен в цвета клуба

    Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что в ближайшее время клуб планирует замену кресел на стадионе. Также Геркус рассказал о запланированных работах по улучшению условий на арене.

    «Существующая расцветка, на наш взгляд, не самая удачная: белые кресла, оранжевые, синие… Стадион «Локомотив» должен быть окрашен в цвета клуба – красно-зеленые. Поэтому считаем уместным пойти на замену кресел. Уже начали обсуждение с болельщиками – как должен выглядеть стадион. Понятно, что вкусы и предпочтения у всех разные, но основным ориентиром станет мнение большинства.

    Верна ли информация, что главная арена «Локомотива» закроется на ремонт? Не стал бы так ставить вопрос. На время межсезонья запланированы работы по улучшению условий на стадионе. В частности, два устаревших табло будут заменены на четыре новых. Будут частично реконструированы ложи. Уверен, болельщики оценят наши инициативы», – заявил Геркус.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    14.04.2017 23:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +73

      lokoman92 15 апреля 2017, 14:21

      Зеленый сверху смотрится куда лучше потому что чувствуется масса, сила стадиона)

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 15 апреля 2017, 11:56

      я никогда не понимал расцветку))) ну интересно только линии - как продолжение опор смотрелись, а цвета были ни о чек. зеленый сверху - лучший

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 15 апреля 2017, 11:36

      Зеленый сверху выглядит лучше

      1
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      Рейтинг: +544

      avera 15 апреля 2017, 11:31

      Наконец подумали и о болельщиках.

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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 15 апреля 2017, 08:41

      Очень-очень здорово!

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 15 апреля 2017, 00:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ага, еще солярой и солидолом помазать...

      -7
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