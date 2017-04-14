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Стадион «Локомотива» будет окрашен в цвета клуба

14 апреля 2017, 23:22
9

Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что в ближайшее время клуб планирует замену кресел на стадионе. Также Геркус рассказал о запланированных работах по улучшению условий на арене.

«Существующая расцветка, на наш взгляд, не самая удачная: белые кресла, оранжевые, синие… Стадион «Локомотив» должен быть окрашен в цвета клуба – красно-зеленые. Поэтому считаем уместным пойти на замену кресел. Уже начали обсуждение с болельщиками – как должен выглядеть стадион. Понятно, что вкусы и предпочтения у всех разные, но основным ориентиром станет мнение большинства.

Верна ли информация, что главная арена «Локомотива» закроется на ремонт? Не стал бы так ставить вопрос. На время межсезонья запланированы работы по улучшению условий на стадионе. В частности, два устаревших табло будут заменены на четыре новых. Будут частично реконструированы ложи. Уверен, болельщики оценят наши инициативы», – заявил Геркус.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Геркус Илья
Комментарии (9)
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пряник929
1492203710
Ага, еще солярой и солидолом помазать...
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David_Fio
1492234906
Очень-очень здорово!
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avera
1492245111
Наконец подумали и о болельщиках.
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bset
1492245401
Зеленый сверху выглядит лучше
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LokoGoGo
1492246577
я никогда не понимал расцветку))) ну интересно только линии - как продолжение опор смотрелись, а цвета были ни о чек. зеленый сверху - лучший
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lokoman92
1492255270
Зеленый сверху смотрится куда лучше потому что чувствуется масса, сила стадиона)
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