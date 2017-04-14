Стадион «Локомотива» будет окрашен в цвета клуба

Президент «Локомотива» Илья Геркус сообщил, что в ближайшее время клуб планирует замену кресел на стадионе. Также Геркус рассказал о запланированных работах по улучшению условий на арене.

«Существующая расцветка, на наш взгляд, не самая удачная: белые кресла, оранжевые, синие… Стадион «Локомотив» должен быть окрашен в цвета клуба – красно-зеленые. Поэтому считаем уместным пойти на замену кресел. Уже начали обсуждение с болельщиками – как должен выглядеть стадион. Понятно, что вкусы и предпочтения у всех разные, но основным ориентиром станет мнение большинства.

Верна ли информация, что главная арена «Локомотива» закроется на ремонт? Не стал бы так ставить вопрос. На время межсезонья запланированы работы по улучшению условий на стадионе. В частности, два устаревших табло будут заменены на четыре новых. Будут частично реконструированы ложи. Уверен, болельщики оценят наши инициативы», – заявил Геркус.