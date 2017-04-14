Головин: «В ЦСКА все верят в то, что борьба в чемпионате еще не окончена»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин перед матчем 23-го тура РФПЛ против «Ростова» заявил, что московский клуб надеется стать чемпионом России по итогам нынешнего сезона.

На данный момент ЦСКА занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.

– Сезон вступает в решающую стадию. И как бы ни было тяжело вскрыть оборону «Ростова», терять очки нам нельзя…

– Согласен. Мы будем стараться не только в игре с ростовчанами, но и в следующих важных матчах, в московских дерби, играть первым номером. Только так, постоянно атакуя, ища подходы к воротам соперника, можно и нужно побеждать. В команде все верят в то, что борьба в чемпионате еще не окончена. Будем биться до последнего и стараться сократить отрыв.