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    Головин: «В ЦСКА все верят в то, что борьба в чемпионате еще не окончена»

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин перед матчем 23-го тура РФПЛ против «Ростова» заявил, что московский клуб надеется стать чемпионом России по итогам нынешнего сезона.

    На данный момент ЦСКА занимает в турнирной таблице чемпионата России второе место, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.

    – Сезон вступает в решающую стадию. И как бы ни было тяжело вскрыть оборону «Ростова», терять очки нам нельзя…

    – Согласен. Мы будем стараться не только в игре с ростовчанами, но и в следующих важных матчах, в московских дерби, играть первым номером. Только так, постоянно атакуя, ища подходы к воротам соперника, можно и нужно побеждать. В команде все верят в то, что борьба в чемпионате еще не окончена. Будем биться до последнего и стараться сократить отрыв.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    14.04.2017 19:01
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