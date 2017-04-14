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    Бабаев: «Кайоде действительно входит в наш расширенный список»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал об интересе клуба к нападающему «Аустрии» Олареваю Кайоде. Ранее сообщалось, что москвичи просматривают нигерийского форварда.

    «Кайоде действительно входит в наш расширенный список, но сейчас мы не ведем переговоров. Это лишь одна фамилия из достаточно большого списка. Это не значит, что мы собираемся расставаться с кем-то из нынешних нападающих», – сказал Бабаев.

    В нынешнем сезоне Кайоде сыграл в австрийском чемпионате 26 матчей, забив 10 голов и сделав один голевой пас.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.04.2017 18:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +840

      vovan55 15 апреля 2017, 01:17

      ну не очень забивака...

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