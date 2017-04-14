Бабаев: «Кайоде действительно входит в наш расширенный список»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал об интересе клуба к нападающему «Аустрии» Олареваю Кайоде. Ранее сообщалось, что москвичи просматривают нигерийского форварда.

«Кайоде действительно входит в наш расширенный список, но сейчас мы не ведем переговоров. Это лишь одна фамилия из достаточно большого списка. Это не значит, что мы собираемся расставаться с кем-то из нынешних нападающих», – сказал Бабаев.

В нынешнем сезоне Кайоде сыграл в австрийском чемпионате 26 матчей, забив 10 голов и сделав один голевой пас.