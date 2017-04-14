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    Зобнин пообещал войну в матче с «Зенитом»

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин не обращает внимания на проблемы в стане конкурентов. Он пообещал, что в предстоящей встрече с «Зенитом» будет настоящая война за очки. Напомним, «Спартак» лидирует в чемпионате, опережая ЦСКА и «Зенит» на восемь очков. «Спартак» и «Зенит» встретятся в рамках 23-го тура российской Премьер-лиги. Игра пройдет в Москве 16 апреля.

    – Матч с «Зенитом» намного более статусный, чем с «Уфой» и «Оренбургом». Но многие считают, что именно «свои» очки в матче с середняками и аутсайдерами – ключ к чемпионству. Согласны с этим?

    – Да. За игру с каждым соперником дают три очка, будь то «Зенит» или любая команда из нижней половины таблицы. На всех нужно настраиваться одинаково. И то, что нам это удается, – заслуга Массимо Карреры и всего штаба.

    – В «Зените» явные проблемы во взаимоотношениях игроков и главного тренера. Пикировка Мирчи Луческу с Олегом Шатовым и вовсе вышла на публику. Вас в преддверии матча это радует?

    – Нас это никак не касается и не волнует. Мы с уважением относимся к этому сопернику. Не важно, какие у них проблемы. У них сильные футболисты, против которых будет очень сложно играть. И это будет война!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.04.2017 08:32
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 14 апреля 2017, 15:32

      Первый, кто заинтересован в поражении Спартака, конкретно в этой встрече, так это - ФК ЦСКА. Такой вот парадокс замечен.

      0
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 14 апреля 2017, 10:28

      Встреча действительно обещает быть очень напряженной и с массой голевых моментов. Думаю, Массимо, поставит на контратаки, так как нас устроит и ничья. Хотелось бы конечно первым номером, но мне кажется будет именно так

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > _Marqella_ 14 апреля 2017, 14:07

      По ошибке поставил минус, не считайте его.

      -3
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > _Marqella_ 14 апреля 2017, 18:41

      От любого другого тренера мы бы это не стерпели, но Массимо простим. О какой трусости ты говоришь?) . Я же не про автобус говорю)), ты нас с Ростовом не путай!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 апреля 2017, 09:38

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Дзюба, по старой памяти, обязательно забьёт Спартаку, а может быть и дважды.

      -7
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      Рейтинг: +8018

      nik55 > vladimir-7 14 апреля 2017, 09:48

      в снах

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > nik55 14 апреля 2017, 09:57

      Но он так хочет и горит желанием.

      -2
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      Рейтинг: +3795

      serppion > vladimir-7 14 апреля 2017, 14:17

      Не уверен, что забьет. Сомневаюсь, что у деревяшки по кличке дзюбишка, есть память. И, смех, кого вы знаете, чтоб забивал нынешнему Спартаку дважды?!

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 14 апреля 2017, 09:11

      Надо бы в этой войне не забыть Дзюбу пристрелить как собаку.
      Слишком часто и не по делу стал свой ротик открывать.

      2
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      Рейтинг: +816

      diktatop > Мары 14 апреля 2017, 12:03

      дак питерцы пожалуются что их лс вырубаем...

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