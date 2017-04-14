Зобнин пообещал войну в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин не обращает внимания на проблемы в стане конкурентов. Он пообещал, что в предстоящей встрече с «Зенитом» будет настоящая война за очки. Напомним, «Спартак» лидирует в чемпионате, опережая ЦСКА и «Зенит» на восемь очков. «Спартак» и «Зенит» встретятся в рамках 23-го тура российской Премьер-лиги. Игра пройдет в Москве 16 апреля.

– Матч с «Зенитом» намного более статусный, чем с «Уфой» и «Оренбургом». Но многие считают, что именно «свои» очки в матче с середняками и аутсайдерами – ключ к чемпионству. Согласны с этим?

– Да. За игру с каждым соперником дают три очка, будь то «Зенит» или любая команда из нижней половины таблицы. На всех нужно настраиваться одинаково. И то, что нам это удается, – заслуга Массимо Карреры и всего штаба.

– В «Зените» явные проблемы во взаимоотношениях игроков и главного тренера. Пикировка Мирчи Луческу с Олегом Шатовым и вовсе вышла на публику. Вас в преддверии матча это радует?

– Нас это никак не касается и не волнует. Мы с уважением относимся к этому сопернику. Не важно, какие у них проблемы. У них сильные футболисты, против которых будет очень сложно играть. И это будет война!