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Зобнин пообещал войну в матче с «Зенитом»

14 апреля 2017, 08:32
11

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин не обращает внимания на проблемы в стане конкурентов. Он пообещал, что в предстоящей встрече с «Зенитом» будет настоящая война за очки. Напомним, «Спартак» лидирует в чемпионате, опережая ЦСКА и «Зенит» на восемь очков. «Спартак» и «Зенит» встретятся в рамках 23-го тура российской Премьер-лиги. Игра пройдет в Москве 16 апреля.

– Матч с «Зенитом» намного более статусный, чем с «Уфой» и «Оренбургом». Но многие считают, что именно «свои» очки в матче с середняками и аутсайдерами – ключ к чемпионству. Согласны с этим?

– Да. За игру с каждым соперником дают три очка, будь то «Зенит» или любая команда из нижней половины таблицы. На всех нужно настраиваться одинаково. И то, что нам это удается, – заслуга Массимо Карреры и всего штаба.

– В «Зените» явные проблемы во взаимоотношениях игроков и главного тренера. Пикировка Мирчи Луческу с Олегом Шатовым и вовсе вышла на публику. Вас в преддверии матча это радует?

– Нас это никак не касается и не волнует. Мы с уважением относимся к этому сопернику. Не важно, какие у них проблемы. У них сильные футболисты, против которых будет очень сложно играть. И это будет война!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Зобнин Роман Каррера Массимо
Комментарии (11)
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Мары
1492150260
Надо бы в этой войне не забыть Дзюбу пристрелить как собаку. Слишком часто и не по делу стал свой ротик открывать.
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vladimir-7
1492151884
Дзюба, по старой памяти, обязательно забьёт Спартаку, а может быть и дважды.
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filosof sparty
1492154897
Встреча действительно обещает быть очень напряженной и с массой голевых моментов. Думаю, Массимо, поставит на контратаки, так как нас устроит и ничья. Хотелось бы конечно первым номером, но мне кажется будет именно так
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Bivaliy67
1492173120
Первый, кто заинтересован в поражении Спартака, конкретно в этой встрече, так это - ФК ЦСКА. Такой вот парадокс замечен.
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