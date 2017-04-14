Кэррик назвал расслабленность причиной ничейного результата с «Андерлехтом»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик считает, что его команда могла показать большее в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы против «Андерлехта». Он посетовал на нереализованные моменты у чужих ворот.

«Мы разочарованы этим результатом. Мы контролировали ход игры, но упустили ее в самый неподходящий момент.

В таких ситуациях нам необходимо дожимать команды, быть безжалостными к ним. Сегодня мы должны были выиграть матч. У соперника был один шанс, и они его использовали. Мы чувствовали себя комфортно и слишком сильно расслабились, что и привело к такому результату.

Конечно, это не конец света, но мы должны были показать результат лучше этого. Теперь мы с нетерпением ждем ответный матч», – сказал Кэррик.

Первый четвертьфинальный матч Лиги Европы «Андерлехт» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 1:1. Ответная встреча пройдет в четверг, 20 апреля, в 22:05 по московскому времени.