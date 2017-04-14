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    Кэррик назвал расслабленность причиной ничейного результата с «Андерлехтом»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик считает, что его команда могла показать большее в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы против «Андерлехта». Он посетовал на нереализованные моменты у чужих ворот.

    «Мы разочарованы этим результатом. Мы контролировали ход игры, но упустили ее в самый неподходящий момент.

    В таких ситуациях нам необходимо дожимать команды, быть безжалостными к ним. Сегодня мы должны были выиграть матч. У соперника был один шанс, и они его использовали. Мы чувствовали себя комфортно и слишком сильно расслабились, что и привело к такому результату.

    Конечно, это не конец света, но мы должны были показать результат лучше этого. Теперь мы с нетерпением ждем ответный матч», – сказал Кэррик.

    Первый четвертьфинальный матч Лиги Европы «Андерлехт» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 1:1. Ответная встреча пройдет в четверг, 20 апреля, в 22:05 по московскому времени.

    Источник: BBC

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    14.04.2017 08:10
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1643

      Benifacto 14 апреля 2017, 11:02

      такое впечатление что вы тупо сливали второй тайм

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi 14 апреля 2017, 08:27

      САФа на вас нет, пи-ть некому.
      А ведь раньше "инстинкт убийцы" был вашим, фирменным.

      -1
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