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    Лига Европы. «Аякс» обыграл «Шальке» благодаря дублю Классена, «Сельта» одолела «Генк»

    Подошли к концу еще два первых матча 1/4 финала Лиги Европы. «Аякс» дома благодаря двум забитым мячам Дэви Классена одолел «Шальке» (2:0), а «Сельта» в родных стенах взяла верх над «Генком» – 3:2.

    Ответные встречи пройдут 20 апреля.

    Лига Европы, 1/4 финала. Первые матчи

    Аякс (Голландия) – Шальке-04 (Германия) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Классен, 23 (с пенальти); 2:0 – Классен, 52.

    Сельта (Испания) – Генк (Бельгия) – 3:2 (3:1)

    Голы: 0:1 – Бутьюс, 10; 1:1 – Систо, 15; 2:1 – Аспас, 18; 3:1 – Гуидетти, 38; 3:2 – Буффель, 67.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.04.2017 00:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 14 апреля 2017, 07:11

      Аякс красавы! команда с 17-летними и 19-летними игроками в стартовом составе заявляет о себе!

      0
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 14 апреля 2017, 07:10

      jgznm

      0
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 14 апреля 2017, 01:06

      Болею за Аякс.........молодая команда играет классно...........

      2
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > ВЛАДИВОСТОК 14 апреля 2017, 06:14

      17 лет за Аякс, последние годы не перестаю поражаться игрой Клаасена. А еще Онана ВНЕЗАПНО стал классным кипером.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 14 апреля 2017, 00:43

      ХОРОШИЙ МАТЧ

      1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 14 апреля 2017, 00:22

      Аякс понравился больше всех

      2
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