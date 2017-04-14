Лига Европы. «Аякс» обыграл «Шальке» благодаря дублю Классена, «Сельта» одолела «Генк»

Подошли к концу еще два первых матча 1/4 финала Лиги Европы. «Аякс» дома благодаря двум забитым мячам Дэви Классена одолел «Шальке» (2:0), а «Сельта» в родных стенах взяла верх над «Генком» – 3:2.

Ответные встречи пройдут 20 апреля.

Лига Европы, 1/4 финала. Первые матчи

Аякс (Голландия) – Шальке-04 (Германия) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Классен, 23 (с пенальти); 2:0 – Классен, 52.

Сельта (Испания) – Генк (Бельгия) – 3:2 (3:1)

Голы: 0:1 – Бутьюс, 10; 1:1 – Систо, 15; 2:1 – Аспас, 18; 3:1 – Гуидетти, 38; 3:2 – Буффель, 67.

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