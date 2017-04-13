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    Романцев считает, что в нынешнем сезоне «Зенит» не провел ни одной хорошей игры

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев выразил мнение, что «Зенит» в нынешнем сезоне не провел ни одного качественного матча. При этом российский специалист отметил, что сине-бело-голубые имеют один из сильнейших составов в РФПЛ.

    На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России третье место, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.

    – В чем проблемы «Зенита» в этом году?

    – Никогда не вмешивался в дела других команд. Это нужно спрашивать у Мирчи Луческу и у хозяев клуба. Хотя вряд ли они, конечно, станут рассказывать об этом. Понимание приходит, только если знать предмет изнутри. Если бы я видел их тренировки, разборы игр, установки команды, то мог бы проанализировать. А так я только смотрю, как они играют. А играют они, мягко говоря, неважно. Хотя состав у «Зенита» не хуже спартаковского, петербуржцы не провели в нынешнем чемпионате России ни одной хорошей игры.

    Источник: «Советский спорт»

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    13.04.2017 20:47
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +76

      Наш 14 апреля 2017, 07:14

      Тут и обсуждать нечего.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4934

      polt 14 апреля 2017, 00:29

      Пожалуй, он прав. Все впереди, 16.04.17

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 13 апреля 2017, 23:54

      А макаби????)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 апреля 2017, 23:46

      Полностью согласен

      0
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 13 апреля 2017, 22:28

      Романцев прав 100

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      Fauzula 13 апреля 2017, 22:13

      Чётко поставленной игры у Зенита нет и здесь романцев прав...

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 13 апреля 2017, 21:33

      По моему Олег Георгевич преувеличивает.
      По осени у Зенита были не плохие матчи, а вот потом что то пошло не так.

      -1
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      Рейтинг: -153

      Nariman27 > Мары 14 апреля 2017, 19:43

      а пошло то, что миллионеров начали заставлять работать на тренировках и все Луческа превратился в тренеришку. А миллионеры то привыкли языком работать

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