Романцев считает, что в нынешнем сезоне «Зенит» не провел ни одной хорошей игры

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев выразил мнение, что «Зенит» в нынешнем сезоне не провел ни одного качественного матча. При этом российский специалист отметил, что сине-бело-голубые имеют один из сильнейших составов в РФПЛ.

На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России третье место, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.

– В чем проблемы «Зенита» в этом году?

– Никогда не вмешивался в дела других команд. Это нужно спрашивать у Мирчи Луческу и у хозяев клуба. Хотя вряд ли они, конечно, станут рассказывать об этом. Понимание приходит, только если знать предмет изнутри. Если бы я видел их тренировки, разборы игр, установки команды, то мог бы проанализировать. А так я только смотрю, как они играют. А играют они, мягко говоря, неважно. Хотя состав у «Зенита» не хуже спартаковского, петербуржцы не провели в нынешнем чемпионате России ни одной хорошей игры.