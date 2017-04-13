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  • Романцев считает, что в нынешнем сезоне «Зенит» не провел ни одной хорошей игры

Романцев считает, что в нынешнем сезоне «Зенит» не провел ни одной хорошей игры

13 апреля 2017, 20:47
8

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев выразил мнение, что «Зенит» в нынешнем сезоне не провел ни одного качественного матча. При этом российский специалист отметил, что сине-бело-голубые имеют один из сильнейших составов в РФПЛ.

На данный момент «Зенит» занимает в турнирной таблице чемпионата России третье место, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.

– В чем проблемы «Зенита» в этом году?

– Никогда не вмешивался в дела других команд. Это нужно спрашивать у Мирчи Луческу и у хозяев клуба. Хотя вряд ли они, конечно, станут рассказывать об этом. Понимание приходит, только если знать предмет изнутри. Если бы я видел их тренировки, разборы игр, установки команды, то мог бы проанализировать. А так я только смотрю, как они играют. А играют они, мягко говоря, неважно. Хотя состав у «Зенита» не хуже спартаковского, петербуржцы не провели в нынешнем чемпионате России ни одной хорошей игры.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Романцев Олег
Комментарии (8)
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Мары
1492108424
По моему Олег Георгевич преувеличивает. По осени у Зенита были не плохие матчи, а вот потом что то пошло не так.
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Fauzula
1492110827
Чётко поставленной игры у Зенита нет и здесь романцев прав...
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slavа0508
1492111693
Романцев прав 100
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Диктор
1492116370
Полностью согласен
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семёнычев
1492116863
А макаби????)))
Ответить
polt
1492118966
Пожалуй, он прав. Все впереди, 16.04.17
Ответить
Наш
1492143257
Тут и обсуждать нечего.
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