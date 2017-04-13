Мостовой: «При нормальном тренере «Зенит» должен был быть чемпионом в этом году»

Футбольный эксперт Александр Мостовой выразил мнение, что матч 23-го тура РФПЛ против «Спартака» может стать последним для Мирчи Луческу на посту главного тренера «Зенита». По его словам, приглашение румынского специалиста в петербургский клуб изначально казалось спорным.

Напомним, Луческу возглавил «Зенит» летом 2016 года. На данный момент сине-бело-голубые занимают в турнирной таблице чемпионата России третье место, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.

«Конечно, это вполне может быть последний матч Луческу в случае поражения. Я уже говорил, что и его назначение, и назначение Андре Виллаш-Боаша выглядят очень спорно. Было изначально понятно, что португалец ничего нового нашему футболу никогда бы не дал. Луческу опытный, согласен, но кроме многолетней работы в украинском чемпионате, где между собой соревнуются две команды, у него за спиной ничего нет. В итоге вышло все ожидаемо: ему накупили футболистов, а результата так и нет. При нормальном тренере «Зенит» должен был быть чемпионом в этом году.

Необязательно, что Луческу должен заменить именно российский тренер. Нужно, чтобы специалист был качественным. Вот вам пример Массимо Карреры: он ведь пришел в «Спартак» неизвестно в каком качестве, никто не знал, кто это. А сейчас без шума, без пыли, без грязи команда под его руководством идет на первом месте. Таких примеров множество. Поэтому неважно, будет россиянин или иностранец: просто у кого-то получается, а у кого-то – нет», – сказал Мостовой.