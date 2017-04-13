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  • Мостовой: «При нормальном тренере «Зенит» должен был быть чемпионом в этом году»

Мостовой: «При нормальном тренере «Зенит» должен был быть чемпионом в этом году»

13 апреля 2017, 17:00
12

Футбольный эксперт Александр Мостовой выразил мнение, что матч 23-го тура РФПЛ против «Спартака» может стать последним для Мирчи Луческу на посту главного тренера «Зенита». По его словам, приглашение румынского специалиста в петербургский клуб изначально казалось спорным.

Напомним, Луческу возглавил «Зенит» летом 2016 года. На данный момент сине-бело-голубые занимают в турнирной таблице чемпионата России третье место, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.

«Конечно, это вполне может быть последний матч Луческу в случае поражения. Я уже говорил, что и его назначение, и назначение Андре Виллаш-Боаша выглядят очень спорно. Было изначально понятно, что португалец ничего нового нашему футболу никогда бы не дал. Луческу опытный, согласен, но кроме многолетней работы в украинском чемпионате, где между собой соревнуются две команды, у него за спиной ничего нет. В итоге вышло все ожидаемо: ему накупили футболистов, а результата так и нет. При нормальном тренере «Зенит» должен был быть чемпионом в этом году.

Необязательно, что Луческу должен заменить именно российский тренер. Нужно, чтобы специалист был качественным. Вот вам пример Массимо Карреры: он ведь пришел в «Спартак» неизвестно в каком качестве, никто не знал, кто это. А сейчас без шума, без пыли, без грязи команда под его руководством идет на первом месте. Таких примеров множество. Поэтому неважно, будет россиянин или иностранец: просто у кого-то получается, а у кого-то – нет», – сказал Мостовой.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Александр
Комментарии (12)
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raritet
1492092951
Тут увы , Александр, не все так просто. Если бы при Луческу был тот же состав, что и ранее, без изменений, и то не факт, что Зенит стал бы чемпионом, а то поменялось половина команды.
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Arsenal Tula LDPR
1492093371
Клоун
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Kollljan
1492094427
В команде меняется состав. В такие периоды чемпионами не становятся.
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nemolod
1492096173
А после Адвокаата,все импортные тренеры оказались "ненормальными"- никаких успехов в еврокубках,только успехи в первенстве,но тут с таким подбором игроков кроме ЦСКА ,Спартака и еще двух команд на равных и соревноваться то не с кем было! А румын пришел в команду в неудачное время-смена поколения и состава,а руководству нужны победы,причем быстро,однако только в кино команда моментально преображается,а в реальной жизни нужно время!
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mutabor0992
1492097261
Еще один грамотей...А нормальный это кто?Твой друг Валерик???
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Павел Амурский
1492100283
С шумом, грязью и пылью свинарника, а также подкупом и беспределом, спартак хочет завоевать чемпионство.
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sergeyshubin
1492105535
Спартак идёт на первом месте только потому что в других командах лидерах проблемы!!! Зенит учится играть без лидеров и с новым тренером, ЦСКА вообще не первый год лихорадит и напрашивается смена состава, Краснодар пока не может без Кононова, Ростову повторить успех крайне тяжело(но дела у него лучше чем у лестера) а остальные ещё даже мечтать о чемпионстве не могут.... рано... сильно рано
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Мары
1492108994
Уважаю Александра , но с его тезисами не согласен. Чтобы знать, что в реальности, надо находиться внутри команды.Команда за один год редко строится.Это скорее исключение из правил.
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paracetamol
1492109073
С тренеришкой пролетели, это точно!
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Диктор
1492109316
Да что говорить.Зенит сильно лихорадит,Халка нет никто Дзюбе в голову больше не попадает.ЦСКА -это вообще финансовые проблемы Гинера,а Спартак это новый тренер(удачно) ,классная трансферная компания зимой .Я думаю всем ясно кто станет в этом году чемпионом.
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