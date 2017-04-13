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    Мостовой: «При нормальном тренере «Зенит» должен был быть чемпионом в этом году»

    Футбольный эксперт Александр Мостовой выразил мнение, что матч 23-го тура РФПЛ против «Спартака» может стать последним для Мирчи Луческу на посту главного тренера «Зенита». По его словам, приглашение румынского специалиста в петербургский клуб изначально казалось спорным.

    Напомним, Луческу возглавил «Зенит» летом 2016 года. На данный момент сине-бело-голубые занимают в турнирной таблице чемпионата России третье место, отставая от лидирующего «Спартака» на восемь очков.

    «Конечно, это вполне может быть последний матч Луческу в случае поражения. Я уже говорил, что и его назначение, и назначение Андре Виллаш-Боаша выглядят очень спорно. Было изначально понятно, что португалец ничего нового нашему футболу никогда бы не дал. Луческу опытный, согласен, но кроме многолетней работы в украинском чемпионате, где между собой соревнуются две команды, у него за спиной ничего нет. В итоге вышло все ожидаемо: ему накупили футболистов, а результата так и нет. При нормальном тренере «Зенит» должен был быть чемпионом в этом году.

    Необязательно, что Луческу должен заменить именно российский тренер. Нужно, чтобы специалист был качественным. Вот вам пример Массимо Карреры: он ведь пришел в «Спартак» неизвестно в каком качестве, никто не знал, кто это. А сейчас без шума, без пыли, без грязи команда под его руководством идет на первом месте. Таких примеров множество. Поэтому неважно, будет россиянин или иностранец: просто у кого-то получается, а у кого-то – нет», – сказал Мостовой.

    Источник: Р-Спорт

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    13.04.2017 17:00
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 апреля 2017, 21:48

      Да что говорить.Зенит сильно лихорадит,Халка нет никто Дзюбе в голову больше не попадает.ЦСКА -это вообще финансовые проблемы Гинера,а Спартак это новый тренер(удачно) ,классная трансферная компания зимой .Я думаю всем ясно кто станет в этом году чемпионом.

      0
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 13 апреля 2017, 21:44

      С тренеришкой пролетели, это точно!

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 13 апреля 2017, 21:43

      Уважаю Александра , но с его тезисами не согласен.
      Чтобы знать, что в реальности, надо находиться внутри команды.Команда за один год редко строится.Это скорее исключение из правил.

      -3
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      Рейтинг: +348

      sergeyshubin 13 апреля 2017, 20:45

      Спартак идёт на первом месте только потому что в других командах лидерах проблемы!!! Зенит учится играть без лидеров и с новым тренером, ЦСКА вообще не первый год лихорадит и напрашивается смена состава, Краснодар пока не может без Кононова, Ростову повторить успех крайне тяжело(но дела у него лучше чем у лестера) а остальные ещё даже мечтать о чемпионстве не могут.... рано... сильно рано

      0
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 13 апреля 2017, 19:18

      С шумом, грязью и пылью свинарника, а также подкупом и беспределом, спартак хочет завоевать чемпионство.

      -1
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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 > Павел Амурский 13 апреля 2017, 19:31

      Ну самое лояльное судейство у нас только по отношению к Зениту,,,,Спартак первый пендаль то пробил только в 22 туре и когда уже нельзя было не поставить

      2
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 13 апреля 2017, 18:27

      Еще один грамотей...А нормальный это кто?Твой друг Валерик???

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      Рейтинг: +2862

      nemolod 13 апреля 2017, 18:09

      А после Адвокаата,все импортные тренеры оказались "ненормальными"- никаких успехов в еврокубках,только успехи в первенстве,но тут с таким подбором игроков кроме ЦСКА ,Спартака и еще двух команд на равных и соревноваться то не с кем было! А румын пришел в команду в неудачное время-смена поколения и состава,а руководству нужны победы,причем быстро,однако только в кино команда моментально преображается,а в реальной жизни нужно время!

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      Рейтинг: +3938

      Kollljan 13 апреля 2017, 17:40

      В команде меняется состав. В такие периоды чемпионами не становятся.

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      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 13 апреля 2017, 17:22

      Клоун

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      Рейтинг: +4024

      raritet 13 апреля 2017, 17:15

      Тут увы , Александр, не все так просто. Если бы при Луческу был тот же состав, что и ранее, без изменений, и то не факт, что Зенит стал бы чемпионом, а то поменялось половина команды.

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      Рейтинг: +26768

      slavutiq70 > raritet 13 апреля 2017, 19:33

      И где пол команды то поменялось????Что у вас Халк пол команды????Одни и теже лица в Зените

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