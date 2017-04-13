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    ЦСКА не будет пускать на игру с «Ростовом» болельщиков с рюкзаками и сумками

    ЦСКА сообщил об увеличении списка предметов, запрещенных к проносу на трибуны стадиона в связи с усилением мер безопасности. Как сообщает официальный сайт армейцев, эта мера начнет действовать уже с субботнего матча 23-го тура чемпионата России с «Ростовом».

    «Чтобы своевременно пройти досмотр и занять свои места в секторах до начала матча, мы убедительно просим вас приехать на «Арену ЦСКА» заблаговременно. Вход болельщиков будет осуществляться с 12.30.

    Кроме того, мы еще раз призываем вас соблюдать организованность и порядок», – говорится в сообщении ЦСКА.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    13.04.2017 16:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +423

      Drapik 14 апреля 2017, 20:34

      правильно, ребята

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 14 апреля 2017, 12:39

      Ну, хоть болел пускать будут - и то хорошо..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 13 апреля 2017, 17:57

      Береженого Бог бережет!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 13 апреля 2017, 16:47

      Скоро шарфики запретят. Ими можно удушить соперника.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +527

      трениришко 13 апреля 2017, 16:42

      и с карманами

      -1
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