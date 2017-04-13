ЦСКА не будет пускать на игру с «Ростовом» болельщиков с рюкзаками и сумками

ЦСКА сообщил об увеличении списка предметов, запрещенных к проносу на трибуны стадиона в связи с усилением мер безопасности. Как сообщает официальный сайт армейцев, эта мера начнет действовать уже с субботнего матча 23-го тура чемпионата России с «Ростовом».

«Чтобы своевременно пройти досмотр и занять свои места в секторах до начала матча, мы убедительно просим вас приехать на «Арену ЦСКА» заблаговременно. Вход болельщиков будет осуществляться с 12.30.

Кроме того, мы еще раз призываем вас соблюдать организованность и порядок», – говорится в сообщении ЦСКА.