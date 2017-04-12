Арбитр Мешков понижен в категории за ошибки, допущенные в матче между «Крыльями Советов» и «Амкаром»

Футбольный арбитр Виталий Мешков за ошибки, допущенные во время матча 22-го тура РФПЛ между «Крыльями Советов» и «Амкаром» (2:2), понижен с категории «Про» до категории «А».

«В связи с грубыми ошибками и низким уровнем судейства матча чемпионата России по футболу «Крылья Советов» (Самара) – «Амкар» (Пермь) вывести из категории «Про» и перевести в категорию «А» высшей группы судей Виталия Мешкова», – говорится в заявлении.

Напомним, Мешков обслуживает матчи чемпионата России с 2010 года.