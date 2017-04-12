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    Арбитр Мешков понижен в категории за ошибки, допущенные в матче между «Крыльями Советов» и «Амкаром»

    Футбольный арбитр Виталий Мешков за ошибки, допущенные во время матча 22-го тура РФПЛ между «Крыльями Советов» и «Амкаром» (2:2), понижен с категории «Про» до категории «А».

    «В связи с грубыми ошибками и низким уровнем судейства матча чемпионата России по футболу «Крылья Советов» (Самара) – «Амкар» (Пермь) вывести из категории «Про» и перевести в категорию «А» высшей группы судей Виталия Мешкова», – говорится в заявлении.

    Напомним, Мешков обслуживает матчи чемпионата России с 2010 года.

    Источник: Футбольные арбитры России

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    12.04.2017 18:12
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 12 апреля 2017, 23:57

      И чё? А Турбинина повысили?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 12 апреля 2017, 23:43

      А всех остальных не надо понизить?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +482

      Тоторо 12 апреля 2017, 23:06

      Это называется просто-нашли козла отпущения. Последние несколько сезонов уровень судейства оставляет только знаки вопросов. И Мешков не худший из представителей этой славной профессии. И "косяки" его не самые запоминающиеся. Так почему именно он? Ответ прост-решили сделать видимость работы над ошибками. Боюсь, на этом и остановятся.

      2
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 12 апреля 2017, 20:39

      Давно пора!

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 12 апреля 2017, 20:06

      Если это скажется на зарплате, то смысл есть!

      0
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      Рейтинг: +315

      maksspartak 12 апреля 2017, 19:03

      ого судью стали наказывать )))

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