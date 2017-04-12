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  • Арбитр Мешков понижен в категории за ошибки, допущенные в матче между «Крыльями Советов» и «Амкаром»

Арбитр Мешков понижен в категории за ошибки, допущенные в матче между «Крыльями Советов» и «Амкаром»

12 апреля 2017, 18:12
6

Футбольный арбитр Виталий Мешков за ошибки, допущенные во время матча 22-го тура РФПЛ между «Крыльями Советов» и «Амкаром» (2:2), понижен с категории «Про» до категории «А».

«В связи с грубыми ошибками и низким уровнем судейства матча чемпионата России по футболу «Крылья Советов» (Самара) – «Амкар» (Пермь) вывести из категории «Про» и перевести в категорию «А» высшей группы судей Виталия Мешкова», – говорится в заявлении.

Напомним, Мешков обслуживает матчи чемпионата России с 2010 года.

Источник: Футбольные арбитры России
Россия. Премьер-лига Мешков Виталий
Комментарии (6)
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maksspartak
1492013026
ого судью стали наказывать )))
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Serjoga
1492016783
Если это скажется на зарплате, то смысл есть!
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Д Альбертини
1492018791
Давно пора!
Ответить
Тоторо
1492027584
Это называется просто-нашли козла отпущения. Последние несколько сезонов уровень судейства оставляет только знаки вопросов. И Мешков не худший из представителей этой славной профессии. И "косяки" его не самые запоминающиеся. Так почему именно он? Ответ прост-решили сделать видимость работы над ошибками. Боюсь, на этом и остановятся.
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zagrizlik
1492029818
А всех остальных не надо понизить?
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paracetamol
1492030638
И чё? А Турбинина повысили?
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